Feira da reparação automotiva acontece em setembro e deve receber 50 mil visitantes na edição de 2024  

A Expo Peças, uma das mais importantes feiras de reparação automotiva do Brasil e a maior do Centro-Oeste, incrementou em 30% a proporção do evento que acontecerá novamente no Centro de Convenções de Goiânia. A expectativa é a presença de mais de 180 estandes de expositores e um aumento para 50 mil visitantes durante os dias 5, 6 e 7 de setembro.

Em 2023, a Expo Peças atraiu mais de 30 mil visitantes em dois dias e marcou com grande sucesso a estreia no Centro de Convenções de Goiânia, com mais de 6 mil participantes em suas palestras. Novamente, a feira apresenta as perspectivas e tendências para o mercado automotivo em 2024, revelando o impacto das inovações e desafios enfrentados pelos empresários do ramo.

Segundo o diretor do evento e CEO da Expo Peças, Paulo Miranda, o objetivo é mostrar as principais tendências do mercado de reparação automotiva para os próximos anos, reunir empresas e indústrias, além de profissionais que buscam se aperfeiçoar. “Temos muitas novidades que incluem a ascensão dos carros híbridos e elétricos, refletindo a transformação do panorama automotivo, evolução do design dos automóveis, eficiência de combustível e segurança”, pontua Miranda.

Paulo lembra que a tecnologia tem impactado profundamente o setor de reparação automotiva, com constantes inovações que exigem atualização e aprendizado contínuos por parte dos profissionais. Por isso, reunir em um só ambiente essas diversas demandas facilita o acesso às informações e impulsiona a rede de relacionamento. “Os desafios enfrentados pelos empresários do ramo incluem a manutenção de estoques diversificados e o acesso à tecnologia, dada a natureza sigilosa das inovações de cada fabricante. Na Expo Peças, buscamos ser uma facilitadora para o mercado de reparação mecânica.

A Expo Peças destaca-se como referência no mercado ao manter o foco em toda a cadeia automotiva, oferecendo uma plataforma para conexões, negócios e tendências. A feira representa uma oportunidade única para os interessados no mercado de reparação automotiva, permitindo a conexão com a cadeia produtiva e a possibilidade de acompanhar as últimas tendências. Com o mercado automotivo em constante evolução, a Expo Peças evidencia as oportunidades lucrativas e desafiadoras que o setor oferece, preparando os profissionais para abraçar as mudanças e inovações que estão por vir.

Serviço

Expo Peças 2024

05/09 e 06/09 15h às 21h, 07/09 13h às 20h

No Centro de Convenções de Goiânia – Centro.

Informações: https://www.expopecas.com.br/

Entrada gratuita com doação de alimento não perecível