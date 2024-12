Feira da Madrugada promove evento para empreendedores

O Circuito de Compras – Feira da Madrugada (CDC), situado na Zona Central de São Paulo e reconhecido como o maior polo têxtil, de atacado e varejo da região, promoverá no dia 11 de dezembro um evento para empreendedores interessados em expandir seu networking e fortalecer conexões comerciais. Com início às 8h e término previsto para às 16h, o evento contará com palestras de renomados representantes do Sebrae, Senai e do Brás, oferecendo uma rica oportunidade de aprendizado e troca de experiências.

Entre os nomes confirmados estão André Seibel, CEO do CDC, Andreia Bertolasi, do Sebrae, Keila Moreira, do Senai, e MaryJanne, idealizadora do grupo Mulheres Fortes. Os palestrantes irão abordar temas essenciais como organização financeira, vendas online e a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Cada palestra terá duração de 30 minutos, seguida por uma rodada de pitch de negócios com dois empreendedores.

O evento é gratuito, as inscrições são pelo site da Sympla, e contará com uma programação repleta de informações valiosas, além de sorteios e uma rodada gastronômica de comidas e bebidas para degustação. Com uma temática inspirada em Paris, o evento Chá Parisiense é voltado para empreendedores locais. Segundo a organização, mais de 300 participantes são esperados no dia.

A temática do evento reflete a tradição do café e a troca de experiências, criando um ambiente de conexão entre empreendedores. A escolha de Paris como inspiração se deve ao seu reconhecimento mundial como a capital da moda e do design, enquanto o Brás é considerado um dos maiores centros comerciais de moda e vestuário da América Latina. O evento celebra essa fusão, ressaltando a importância da moda e da inovação no sucesso dos negócios. O Chá Parisiense simboliza a maneira como os empreendedores do Brás estão incorporando a mesma energia criativa e inovadora em seus empreendimentos, conectando o estilo parisiense ao dinamismo do polo comercial local.



Data: 11 de dezembro

Horário: 8h às 16h

Endereço: R. São Caetano, 812 | 2° Andar do Shopping