Feira Cultural Angolana acontece em São Paulo

No dia 10 de novembro de 2024, das 10h00 às 20h00, São Paulo será palco da Feira Cultural Angolana, que acontecerá no Brás. Este evento celebra a rica cultura e as tradições africanas, com um destaque especial para Angola, e busca promover um intercâmbio cultural vibrante entre Angola, Brasil e outros países africanos.

A feira é aberta ao público e pretende despertar a curiosidade e incentivar a valorização das tradições africanas. A escolha das datas não é por acaso: elas coincidem com o 49º Aniversário da Independência de Angola, tornando o evento ainda mais simbólico. Além disso, novembro é o mês da Consciência Negra no Brasil, o que reforça a importância de celebrar a cultura angolana e africana em um contexto de resistência e orgulho negro.

A feira propõe articular com os angolanos da cidade de São Paulo, do interior e de outros estados para organizar a maior Feira Angolana da cidade, enfatizando que “nós existimos e podemos falar por nós”, reconhecendo e celebrando a contribuição cultural de angolanos e brasileiros negros.



Com o lema “Em Angola tem e no Brasil mantém”, o evento destaca as conexões culturais profundas entre as nações, oferecendo uma oportunidade única para o público brasileiro conhecer de perto a potência do continente africano. A programação inclui uma série de atrações culturais, sendo a Batalha de Kuduru um dos momentos mais aguardados, além de outras apresentações musicais que prometem agitar o dia com ritmos, cores e sabores típicos de Angola.



Safira Nilda, Japhette Ozias e Flávio Bono, idealizadores do evento, falam sobre a importância do encontro: “Reunir a comunidade angolana para celebrar e vivenciar nossas produções e cultura em território brasileiro nos mostra o quanto é importante manter as tradições e a memória do nosso povo.”

A Feira Angolana conta com o apoio do Fomento à Cultura da Periferia (8ª edição), Casa de Angola, Prefeitura de São Paulo, e sua Secretaria de Cultura. O evento promete trazer para a cidade uma verdadeira imersão na cultura angolana, celebrando a resistência e a identidade negra.



Serviço

Evento: Feira Cultural Angolana

Data: 10 de novembro de 2024

Local: Brás

Ingressos: Gratuitos

Inscrições: aqui