Feira Cultural AfroSanca marca comemorações pelo mês da Consciência Negra em São Caetano

“Resistir para existir. Um acerto de cor.” Este é o lema da quinta edição da Feira Cultural AfroSanca, que celebra o mês da Consciência Negra. O evento reúne uma série de atrações artísticas e culturais em São Caetano do Sul. Neste sábado e domingo (23 e 24 de novembro), das 13h às 20h, no Espaço Verde Chico Mendes: Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica, com entrada solidária: o público contribui com 1 kg de alimento não perecível.

As atrações são livres para todos os públicos. A atividade é organizada pela Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio do Conselho Municipal da Comunidade Negra (Conescs) e da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio da Secretaria de Educação (Seeduc), da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) e do Sesc SP.

O evento terá contação de histórias, shows musicais, danças, oficinas, vivências e manifestações da cultura popular dos povos africanos e afrodescendentes. No domingo, a atual bicampeã do grupo especial do carnaval paulistano, a escola de samba Mocidade Alegre, marca o encerramento das atividades, às 19h30. Fundada em 1967, a agremiação soma 18 enredos de temática africana e afro-brasileira, inclusive o do carnaval de 2025: “Quem não pode com Mandinga, não carrega Patuá.” A atração é oferecida pela USCS.

No espaço gastronômico, os visitantes poderão saborear acarajé, hamburguer, tapioca, espetinhos, lanches, pasteis, chopps artesanais, entre outras iguarias. O objetivo é celebrar os costumes e as tradições da cultura negra e da comunidade afrodescendente no município, fomentando o afro empreendedorismo e as manifestações artísticas da comunidade negra são-caetanense e da região.

Programação artística (sujeita a alterações. Consulte atualizações na Agenda Cultural, disponível no site cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br)

Sábado, 23 de novembro

Palco Zumbi dos Palmares

13h – Contação de histórias: Carne de língua- as histórias do meu avô Marabu (com Dom Jair Rodrigues – EMEF Leandro Klein)

13h45 – Apresentação artística da EMEF Senador Flaquer

14h – Apresentação artística da EMEF Laura Lopes

14H15 – Rap com Jhotha, popping com Metalders e apresentação de hip hop

15h30 – Dança, com Felipe Júlio

16h15 – Michelle Vitória

17h30 – grupo Samba da Família (@ssambadafamilia)

Quiosque Quilombo Afro Vivências

13h30 – Oficina de Turbantes com Empodê

14h30 – Oficina de bonecas Abayomi com EMEF Laura Lopes

Domingo, 24 de novembro

Palco Zumbi dos Palmares

13h – Culto Ecumênico

13h45 – Apresentação artística da EMEF Luiz Olinto Tortorello

14h – Grupo Aldeia de Caboclos

15h – Oficina de samba rock com Sandra Félix e Ataliba

16h – Maculelê e Roda de Capoeira com ADC Capoeira Santa Izabel

17h – Apresentação artística da Associação Brasileira de Apoio à Criança, Adolescente e Família – PONTE

18h – SESC oferece: Quebrada de Raiz convida Mestra Penha

19h30 – USCS oferece: Escola de samba Mocidade Alegre

Quiosque Quilombo Afro Vivências

13h30 Tranças afro com Empodê

14h – Exposição de trabalhos da EMEF Laura Lopes

14h30 – Contação de histórias com a escritora Alcidea Miguel e lançamento do livro de sua autoria “Essa tal diferença”

Um Acerto de Cor

Parte da exposição Um Acerto de Cor, realizada pela USCS e RN Produções Artísticas, estará na feira AfroSanca, durante todo o evento. Idealizada por Kleber di Lázzare, a proposta da montagem é informar e sensibilizar para a necessidade de se travar uma luta contra o racismo no Brasil, iniciando um processo de letramento antirracista.

Ficha técnica

Idealização, pesquisas, textos e criação: Kléber di Lázzare

Execução e pintura de arte: Paula Aviles

Produção Executiva: Marina Rodrigues

Montagem: Rafael Sandoli, Paula Aviles e Kleber di Lázzare

Projeto Help

No domingo (24), das 13h às 16h30, durante a AfroSanca, os voluntários do projeto Help oferecerão uma oficina de escrita de cartas com frases de motivação. O projeto Help trabalha com a prevenção a problemas de ordem psicológica e emocional, propondo-se a ajudar pessoas a superar traumas, medos e a vencer a depressão, a automutilação, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade e a prevenir o suicídio.

BiblioSesc

O caminhão-biblioteca do Sesc também participa do evento, no domingo (24), para apresentar o projeto e seu acervo de livros, recebendo o público que curte prosa, verso e boas dicas de leitura.

Feira de Afro Empreendedores

Parte das ações pelo mês da Consciência Negra em São Caetano do Sul, o Conescs realizou, nos dias 12, 13, 14, 18 e 19 de novembro, a Feira de Afro Empreendedores, no Atende Fácil, em São Caetano. O objetivo da Feira é apoiar o empreendedorismo de pessoas negras, com um espaço exclusivo para a exposição e comercialização de produtos e serviços que valorizam a cultura negra: roupas, acessórios, artesanato e outros, atribuindo visibilidade ao talento local e estimulando a economia de nicho.