Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP tem inscrições abertas

Estudantes matriculados no 8º ou 9º ano do ensino fundamental, no ensino médio ou técnico de instituições públicas e privadas de todo o Brasil, com no máximo 20 anos, que possuem ideias criativas e inovadoras que podem impactar o mundo podem enviar seus projetos para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Para participar é necessário fazer um cadastro inicial e enviar o relatório do projeto até o dia 18 de outubro de 2024 pela plataforma minha.febrace.org.br.

Movimento nacional de estímulo ao jovem cientista, a 23ª edição da Febrace terá a mostra de projetos com apenas uma etapa de seleção. Eles podem ser realizados individualmente ou em grupos de até três estudantes autores, com participação obrigatória de um professor orientador. Os projetos submetidos devem enquadrar-se nas áreas das Ciências (Exatas e da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais e Humanas) e Engenharias.

Os relatórios dos projetos submetidos serão avaliados por pesquisadores da USP. Depois, serão selecionados 300 projetos finalistas para a Mostra Presencial de Projetos, que será realizada presencialmente na USP, no campus Butantã, em São Paulo, de 24 a 28 de março de 2025. Os critérios utilizados serão: criatividade e inovação; conhecimento científico do problema; forma de levantamento de dados e condução do projeto; profundidade da pesquisa e clareza na apresentação da documentação do projeto.

Na mesma semana, os 300 projetos também serão exibidos na Mostra Virtual da Febrace. Nesse período, os estudantes autores dos 300 projetos terão a oportunidade de divulgar seus projetos de forma on-line para o público em geral. Já na Mostra Presencial terão também a oportunidade de interagir presencialmente, em São Paulo, com professores, pesquisadores, patrocinadores e visitantes. Os projetos indicados por feiras afiliadas serão considerados finalistas e participarão da mostra presencial e virtual em março de 2025.

Durante a Mostra Presencial, os projetos finalistas serão avaliados, e premiados os primeiros, segundos, terceiros e quartos lugares de cada categoria com troféus, medalhas e certificados. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 28 de março de 2025.

Diversas instituições públicas e privadas também oferecerão prêmios, como estágios, bolsas de estudo, equipamentos eletrônicos, visitas técnicas e credenciais para participação em outras feiras nacionais e internacionais. Serão ainda selecionados nove projetos, cujos autores irão representar o Brasil na maior feira pré-universitária do mundo: a Regeneron Isef (International Science and Engineering Fair), que será realizada no mês de maio de 2025, nos Estados Unidos.

Segundo a coordenadora geral da Febrace, a professora Roseli de Deus Lopes, “ao longo de mais de 22 edições da feira os projetos se destacaram pelo rigor científico e pela criatividade na solução de problemas prementes da sociedade. Além disso, uma parte expressiva deles está alinhada naturalmente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), o que mostra a preocupação dos jovens com os problemas globais”.

Cultura científica

Promovida anualmente pela Escola Politécnica (Poli) da USP e realizada pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), a Febrace tem como objetivo motivar o acesso à cultura científica, o saber investigativo, a inovação e o empreendedorismo em jovens e educadores da educação básica e técnica do Brasil, despertando novas vocações em ciências e induzindo práticas pedagógicas inovadoras nas escolas. É mantida com o apoio e financiamento de seus parceiros, como o governo federal, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério da Educação (MEC), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Petrobras, entre outros.

A Febrace envolve, a cada ano, mais estudantes e professores no desenvolvimento de projetos investigativos. Em sua primeira edição, em 2003, foram enviados 300 projetos e selecionados 93 finalistas. Em sua última edição, realizada em março de 2024, os 226 projetos finalistas foram selecionados entre 2.900 inscritos, um recorde nos 22 anos da feira. Mais informações estão disponíveis no site da Febrace, seção Participe.