Feira do Bom Retiro encerra 2024 com apresentações especiais e tradição japonesa

A Feira do Bom Retiro, um dos eventos multiculturais mais vibrantes do centro de São Paulo, encerra a programação de 2024 com uma edição especial neste sábado, dia 21 de dezembro. Para celebrar e entrar no ritmo das festas, o evento promete uma despedida de temporada à altura, com um dia repleto de música, cultura e sabores que traduzem a diversidade do bairro. Após o recesso de fim de ano, a Feira retorna no dia 11 de janeiro de 2025, pronta para continuar a tradição que conecta culturas e encanta moradores e visitantes.

Tamashii Taiko: força e tradição japonesa

A atração especial desta edição será o grupo Tamashii Taiko, que traz toda a força e a energia da percussão tradicional japonesa. Originado há mais de mil anos, o Taiko é muito mais do que um instrumento e estilo musical, ele simboliza união, força e resiliência.

Os tambores, acompanhados de coreografias sincronizadas e expressivas, criam uma atmosfera que une tradição e contemporaneidade. O Tamashii Taiko, já conhecido do público da Feira, trará mais uma apresentação inesquecível para encerrar o ano com chave de ouro.

K-Pop e diversão para o público jovem

Os fãs de K-Pop também terão seu momento com as apresentações de covers que recriam coreografias de artistas coreanos e o animado Random Play Dance, que convida o público geral a dançar ao som de hits do gênero. O bloco de Pista Livre será mais uma oportunidade para os visitantes se divertirem em um ambiente descontraído e inclusivo pedindo suas músicas favoritas para o DJ do evento tocar.

Gastronomia para todos os paladares

A Feira é também um convite para uma viagem gastronômica pelos sabores do mundo. Barracas com pratos típicos de várias culturas, como o Takoyaki (bolinhos fritos com pedaços de polvo) Kimchi Bokkeumbap (arroz frito com kimchi e ovo) e o Mandu (massa frita recheada de carne bovina), fazem parte do cardápio. Para adoçar o paladar, o Tanghulu (frutas caramelizadas) e o Hotteok (panqueca doce recheada) são algumas das opções. Bebidas como o Soju (destilado coreano à base de arroz) e drinques com e sem álcool são pedidas refrescantes para os visitantes entre uma atração e outra.

A Feira do Bom Retiro realiza sua última edição do ano neste sábado, dia 21, das 10h às 17h, na Rua Cônego Martins, próximo à estação da Luz. A entrada é gratuita e o local aceita pet, possui banheiros e segurança.