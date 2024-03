Feira Agroecológica de Diadema muda de endereço

A Feira Agroecológica e Solidária de Diadema está em novo endereço. Depois de funcionar por oito meses na Praça Lauro Michels, a partir desta quinta-feira, 14/3, ela passa atender a clientela dentro da Feira Noturna da Praça da Moça. O ponto de economia fica na confluência da Rua Graciosa com a Avenida Alda, também na região central da cidade.

A Feira Agroecológica oferece alimentos sem agrotóxicos, trazidos das hortas comunitárias do Programa Agricultura Urbana de Diadema, mel, artesanato e comidinhas gostosas produzidas por entidades e empreendedores populares assistidos pela Casa da Economia Solidária da Prefeitura. Ela funcionará uma vez por mês na Praça da Moça, sempre na segunda quinta-feira de cada mês.

“A mudança foi necessária, porque na Praça da Moça tem toda uma infraestrutura montada para funcionamento da feira noturna. Além disso, com a vinda dos 15 empreendedores da Feira Solidária para a praça, haverá aumento das ofertas de produtos artesanais e de verduras, o que é bom para a população e para os vendedores dos dois comércios”, afirma o secretário de Segurança Alimentar (SESA), Gel Antônio.

Oferta de agroecológicos – A Feira Noturna, com suas 19 barracas, entre elas: frutas, legumes, frango, peixe, ovos, pastéis, caldo de cana, doces mineiros e comidas típicas, pela primeira vez, vai oferecer verduras, temperos e chás cultivados sem nenhum agrotóxico. Os alimentos são plantados por moradores da cidade, nas 33 hortas comunitárias implantadas nos bairros, criadas pela Prefeitura para incentivar o consumo saudável e a geração de renda.

“Em cada edição da feira, três agricultores urbanos vão trazer produtos das hortas que cuidam para vender. O rodízio permite, para quem quiser comercializar a produção, o contato direto com o consumidor e ainda contribui para a complementação de renda”, explica o secretário da SESA.

A Feira da Praça da Moça foi criada há mais de 10 anos e é a única feira noturna de Diadema. Com suas barracas de comes e bebes e atrações musicais, ela se tornou um lugar agradável para comprar alimentos e para encontrar amigos. O ponto de economia funciona todas as quintas-feiras, das 16h às 21h.

Para colocar os dois pontos de venda em atividade, a Secretaria de Segurança Alimentar conta com parceria de outras três secretarias municipais: Cultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Meio Ambiente e Serviços Urbanos.