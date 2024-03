Feira Agroecológica de Diadema ganha mais visibilidade no novo endereço

Com produtos artesanais, feitos com tecidos, barracas de mel, de comidas diversas, produzidas por empreendedores da Casa da Economia Solidária, e de hortaliças, temperos e chás, fresquinhos, vindos das hortas comunitárias da cidade, a Feira Agroecológica e Solidária de Diadema abriu para o público, ontem (14/3), pela primeira vez na Praça da Moça.

A mudança de endereço, da Praça Lauro Michels para o mesmo local em que já está consolidada a única feira noturna do município, a da Praça da Moça, deu mais visibilidade para a “feirinha solidária de Diadema”, como muitos carinhosamente a chama e, com isso, abrirá mais perspectivas de vendas para os grupos solidários que levam suas produções com a intenção de obter mais uma complementação de renda.

Entre os empreendedores populares que levaram seus produtos para a praça, estava Ângela Aparecida S. Franzoni, da barraca “Delícias da Angela”. Comercializando dadinhos de tapioca, farofa artesanal, geleia de pimenta, caponata de berinjela e lanche de carne louca, entre uma venda e outra Ângela falou sobre a troca de endereço. “Achei que a mudança de local foi boa. Aqui tem mais movimento e isso possibilitará mais as vendas”, disse a moradora integrantes do grupo solidário “Empreender Delas”.

Quem também gostou da mudança de lugar foram as agricultoras urbanas Maria Neide Souto Ferraz e Maria Tereza Lopes Paiva, plantadoras de hortaliças e temperos na Horta Comunitária 8 de Dezembro, na Vila Mulford. “Aqui tem mais estrutura e também mais gente. Isso trará mais visibilidade para a nossa feira”, afirma Neide. Concordando com ela, Maria Tereza complementa que a Praça da Moça tem área mais ampla que o lugar anterior e faz uma ressalva: “mas queremos música ao vivo. Isso anima e traz mais gente para as duas feiras”, concluiu.

Para Eliane Francisco, moradora na Vila Nogueira, que passava pela Praça da Moça, a junção dos pontos de economia foi uma ideia muito interessante. “Vamos ter a opção de comer um pastel, um doce ou outra comida e, ainda, levar produtos de feira para casa e também agroecológicos”, afirmou.

União entre secretarias – O secretário de Segurança Alimentar (SESA), Gel Antônio, esteve presente na Praça da Moça e fez questão de ressaltar a importância da parceria entre a pasta que coordena e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), para a criação da Feira Agroecológica e Solidária de Diadema. “A união das pastas ajudou muito na implantação da Feira Agroecológica e contribuiu para a levar os dos programas, o Agricultura Urbana e a Casa da Economia Solidária, a promoverem mais oportunidades de renda aos participantes das duas ações municipais”, declarou.

A assistente social Jaqueline Herculano da Cruz que trabalha no Programa Agricultura Urbana, que incentiva o plantio coletivo em áreas públicas de Diadema, a vinda da Feira Solidária para a Praça da Moça amplia a divulgação do Programa e faz aumentar a venda nos próprios locais onde estão implantadas as 33 hortas comunitárias da cidade. “Além disso, o contato direto com o consumidor permite aos agricultores urbanos falarem com as pessoas, explicarem como ocorre o plantio, sem uso de agrotóxicos. Essa interlocução derruba o mito que o orgânico é caro e não é acessível a todos”, declara.

Na Praça da Moça

Feira Agroecológica e Solidária de Diadema – Às segundas quintas-feiras de cada mês, das 16h às 21h.

Feira Noturna da Praça da Moça – todas às quintas-feiras, das 16h às 21h.