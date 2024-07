Feira AFro Ayê acontece nos dias 26 e 27 de julho em Santo André

A Feira Afro Ayê será realizada nos próximos dias 26 e 27 de julho, em Santo André, no Cine Teatro de Variedade Carlos Gomes

A feira é gratuita e reúne roda de samba, capoeira, aula de samba rock, workshops, estandes afro, maculelê e outras atividades que exaltam e divulgam a cultura afro de Santo André. Durante o evento também haverá uma homenagem aos 50 anos do Hip Hop na cena andreense.

Além disso, serão oferecidos atendimentos jurídicos, nutricional, saúde e de medicina alternativa aos participantes.

Sobre a Feira

A Feira Afro Ayê surgiu em 2018, com alguns estandes na Casa de Samba Tradicional e ao longo dos anos se consolidou na região com a premissa de fomentar a economia solidária e criativa, além de expandir a cultura afro.

A cidade de Santo André há décadas se organiza e constroe o movimento negro com dezenas de coletivos espalhados, atuando ativamente na cultura, educação, pesquisa e economia criativa.

Em 2024. a Afro Ayê integra o circuito de feiras do Festival Afro de Juventude e Cidadania, que também terá eventos semelhantes nas cidades de Americana, São Carlos e Piracicaba, nos meses de julho e agosto

O Festival Afro é realizado pelo CEMJ e pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania de São Paulo, em co-realização com a UNEGRO e também inclui 6 cursos on-line, que visam fomentar a liderança, o engajamento comunitário e o associativismo entre os participantes, além de capacitar para a atuação em projetos sociais com ênfase no desenvolvimento sustentável, no enfrentamento ao racismo e na defesa dos direitos humanos.

Serviço:

Santo André

26 e 27.07 – Feira Afro Ayê

Local: Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110

Horário: 26.07 – 18 às 22h/ 27.07 – 12 às 20h