Feijoada beneficente reúne sociedade do Grande ABC em prol do bem

Ontem, o Boteco São Bento, em Santo André, foi palco de um encontro marcado pela solidariedade e espírito comunitário. A Feijoada Beneficente promovida pelo Buffet Villa Kids Galpão, idealizado por Tatiana Parise, reuniu 131 convidados e arrecadou 6 mil reais. Toda a verba vai ser destinada para a compra de material escolar para crianças atendidas pelo projeto Villa Solidária, fortalecendo a educação de jovens em situação de vulnerabilidade no município.

“A adesão da comunidade foi inspiradora. É gratificante ver tantas pessoas unidas em prol de uma causa tão importante como a educação das nossas crianças. Esse evento foi só o começo, e espero que possamos realizar ainda mais ações como essa”, afirma Tatiana Parise, advogada e empresária, que também destacou o papel de outros empresários na continuidade do projeto. “Precisamos de união para ampliar nosso impacto. A quem puder, nossas portas estão abertas”, comenta a empresária.

O evento também contou com o apoio do Boteco São Bento, que abraçou a iniciativa. Ronaldo Camelo, sócio do Grupo Saints, destacou o compromisso social da casa: “Desde que chegamos a Santo André, notamos o quanto a comunidade local é acolhedora e solidária. Participar de uma causa como essa é uma maneira de retribuir e contribuir para o desenvolvimento social da região”, explica Camelo.

O Villa Solidária, que completou dois anos, realiza festas mensais e ações de doação em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Santo André. Além de organizar eventos como a feijoada, o projeto mantém um ponto de arrecadação de roupas, brinquedos, materiais escolares, produtos alimentícios e kits de higiene no Buffet Villa Kids Galpão.

Interessados em contribuir com o projeto podem entrar em contato pelo Instagram: @buffetvillakidsgalpao.