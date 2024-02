Feijão Preto brilha na mesa do sudeste no Dia das Leguminosas

No Dia das Leguminosas, vamos mergulhar na diversidade de sabores que as leguminosas brasileiras têm a oferecer. O Sudeste dança ao ritmo do Feijão Preto. Da feijoada ao feijão tropeiro, cada colherada é uma celebração de sabores.

Região Sudeste: Feijão Preto – Samba de sabores na panela

No Sudeste do Brasil, o feijão preto é uma estrela da culinária, protagonizando pratos tradicionais que refletem a riqueza e diversidade gastronômica da região. Sua presença marcante na feijoada, uma iguaria consagrada, evidencia a importância do feijão preto nas mesas do sudeste. Este feijão, com sua textura macia e sabor encorpado, também é celebrado em outras preparações, como o clássico tropeiro mineiro, onde é combinado com arroz, linguiça, ovos e torresmo, proporcionando uma explosão de sabores.

Além dos pratos mais robustos, o feijão preto encontra espaço em receitas mais leves e contemporâneas, como saladas e caldos. Sua versatilidade na culinária é evidenciada em pratos como a feijoada vegetariana, atendendo a diferentes preferências alimentares enquanto mantém a essência saborosa do feijão preto. Na região Sudeste, o feijão preto transcende o status de ingrediente para se tornar um elemento cultural, ligando gerações por meio da tradição e explorando novas abordagens culinárias que mantêm viva a diversidade dessa cozinha regional.

Benefícios do Feijão Preto

Fonte de Proteína Vegetal: O feijão preto é uma excelente fonte de proteína vegetal, fundamental para a construção e reparo de tecidos no corpo.

Fibras para a Saúde Digestiva: Rica em fibras, a inclusão do feijão preto na dieta promove a saúde digestiva, contribuindo para a regularidade intestinal e prevenindo problemas como constipação.

Nutrientes Essenciais: O feijão preto é rico em nutrientes como ferro, magnésio, potássio, fósforo, vitaminas do complexo B e ácido fólico, oferecendo uma gama de benefícios para a saúde geral do organismo.

Controle do Colesterol: Estudos indicam que o consumo regular de feijão preto pode contribuir para a redução dos níveis de colesterol, auxiliando na promoção da saúde cardiovascular.

Baixo Índice Glicêmico: Com um índice glicêmico moderado, o feijão preto ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, sendo uma opção saudável para pessoas que buscam manter a glicemia estável.

Energia Sustentável: A combinação de carboidratos complexos e fibras no feijão preto proporciona uma fonte de energia sustentável, contribuindo para a sensação de saciedade e fornecendo energia duradoura ao longo do dia.

Confira uma receita de feijoada especial com feijão preto Combrasil!

Feijoada de Feijão Preto à Moda Sudeste

Ingredientes:

2 xícaras de feijão preto Combrasil (deixe de molho por 8 horas)

200g de linguiça calabresa, cortada em rodelas

200g de bacon, cortado em cubos

500g de carne de porco (costela, lombo, orelha, etc.), cortada em pedaços

1 cebola grande, picada

4 dentes de alho, picados

2 folhas de louro

1 colher de sopa de óleo

1 colher de sopa de colorau (ou páprica)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

Escorra e lave o feijão preto Combrasil após o período de molho.

Em uma panela de pressão, cozinhe o feijão preto com água suficiente para cobrir por cerca de 20 minutos após pegar pressão. Reserve.

Em outra panela grande, aqueça o óleo e frite o bacon até que fique dourado.

Adicione a linguiça e a carne de porco, dourando-as.

Acrescente a cebola e o alho, refogando até que fiquem dourados e aromáticos.

Adicione o colorau (ou páprica), misturando bem.

Transfira o feijão preto cozido para a panela grande, junto com as folhas de louro. Misture tudo.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Cozinhe em fogo baixo por pelo menos 30 minutos, ou até que a carne esteja bem cozida e os sabores estejam incorporados.

Finalize com cheiro-verde picado antes de servir.

Sirva a Feijoada de Feijão Preto à Moda Sudeste com arroz, couve refogada, laranjas e farofa. Essa receita clássica e reconfortante é perfeita para reunir amigos e familiares, celebrando o sabor marcante da culinária sudestina. Bom apetite!