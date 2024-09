FEI SP apresenta novos cursos reconhecidos com nota máxima do MEC

A FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros) realizará a primeira edição do FEI Portas Abertas – campus SP, iniciativa que apresenta cursos da instituição a alunos do ensino médio, no seu Campus da Liberdade, localizado na cidade de São Paulo. O evento acontecerá no dia 28 de setembro, das 9h às 14h, e trará novidades para o campus. Graduações que antes só estavam disponíveis na unidade de São Bernardo do Campo agora poderão ser cursadas em São Paulo. São elas: Engenharia de Produção, Ciência da Computação e Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Em histórico, os cursos de Ciência da Computação e de Ciência de Dados e Inteligência Artificial foram avaliados com nota cinco pelo Ministério da Educação em 2024, também considerada como nota máxima. Já o curso de Engenharia de Produção, em sua avaliação mais recente, realizada no final do ano de 2023, foi considerado 2º melhor curso do País e destacou-se ficando em 1º lugar no Estado de São Paulo e 1º lugar em São Bernardo do Campo, segundo o RUF Folha (Ranking Universitário da Folha de São Paulo.

“Com foco em inovação e tecnologia, por meio de estudos e pesquisas, acreditamos que a FEI entra em uma nova fase, podendo atender a uma demanda importante do mercado, além de trazer cursos que viabilizam profissões do agora e do futuro, como é o caso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial”, destaca a Profa. Dra. Michelly de Souza, Vice-reitora de Extensão e Atividades Comunitárias da FEI.

Já tradicional em São Bernardo do Campo, com a primeira edição tendo sido realizada em 2011, o evento no campus da capital paulista permitirá aos visitantes conhecer de perto os laboratórios, atividades dinâmicas e interativas, promovidas por todos os cursos da FEI, além de conversar com alunos veteranos, professores e participar de iniciativas que ajudarão na tomada de decisão sobre o seu futuro de carreira.

Além dos três novos cursos, os alunos do ensino médio que participarem do evento também poderão saber mais sobre o curso de Administração da FEI, que é o primeiro curso de Administração reconhecido na América Latina e que também possui nota máxima do Enade.

Os interessados já podem garantir a inscrição no FEI Portas Abertas SP acessando o link do site. O Campus FEI São Paulo fica localizado na Rua Tamandaré, 688, no bairro Liberdade. Mais informações podem ser consultadas pelo e-mail [email protected].

Serviço

FEI Portas Abertas 2024 – São Paulo, SP

Data: 28 de setembro

Horário: das 9h às 14h

Entrada gratuita

Local: Campus FEI São Paulo – Rua Tamandaré, 688, Liberdade, São Paulo – SP

Programação Completa: Link

Inscrições em: Sympla