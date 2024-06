FEI receberá etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

A cidade de São Bernardo do Campo – SP se prepara para receber a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que acontecerá nos dias 14 e 15 de junho, das 8h às 18h, no Campus da FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros). A OBR é uma das maiores competições do Brasil, focada em transformar a robótica educacional em uma experiência acessível e estimulante.

Durante o evento, as equipes participantes irão competir na Prática de Resgate, onde deverão demonstrar a capacidade de seus robôs em realizar tarefas de resgate em um ambiente simulado. Este desafio visa estimular a criatividade, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de habilidades técnicas e estratégicas nos jovens competidores. Além das competições, os visitantes poderão acompanhar e ver de perto as competições estudantis, seguindo as regras do evento.

Ao todo, cerca de 168 equipes, com mais de 500 estudantes, participarão da etapa regional no Campus da FEI. Os grupos foram selecionados entre as escolas interessadas para atuarem com suas equipes de robótica. A OBR é destinada a estudantes brasileiros de 6 a 19 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico.

Etapa Regional e Estadual

Os estudantes terão áreas específicas designadas para se prepararem e trabalharem em seus robôs antes das competições. Além disso, ao final do evento, as equipes vencedoras serão classificadas para participar da etapa estadual, prevista para o mês de agosto.

A OBR é uma iniciativa gratuita e sem fins lucrativos, que utiliza a temática da robótica para estimular os jovens a buscarem carreiras científico-tecnológicas e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. Mais informações podem ser encontradas no site oficial da OBR: Link.

Serviço:

Data: 14 e 15 de junho

Horário: 08h às 18h

Local: Ginásio Poliesportivo da FEI, Campus São Bernardo do Campo

Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, São Bernardo do Campo – SP

Entrada: Gratuita

Detalhamento das Competições:

14 de junho (sexta-feira)

Equipes Nível 1: 32

Equipes Nível 2: 49

15 de junho (sábado)

Equipes Nível 1: 38

Equipes Nível 2: 49