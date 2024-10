FEI realiza Simpósio de Iniciação Científica com foco em inovação e desenvolvimento tecnológico

No dia 17 de outubro, a partir das 11h, a FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros), promoverá mais uma edição do Simpósio de Iniciação Científica (SICFEI), evento que conecta alunos de graduação com o universo da pesquisa acadêmica e científica. O objetivo principal é proporcionar um espaço para que alunos apresentem projetos de iniciação científica, tecnológica, didática e de extensão, desenvolvidos ao longo do último ano.

Na edição de 2024, o SICFEI terá um aumento no número de projetos apresentados em relação aos anos anteriores. Serão cerca de 130 no total, superando os 72 trabalhos apresentados em 2023. O evento ocorrerá no ginásio da FEI em São Bernardo do Campo, que foi escolhido devido ao crescimento no número de participantes e à necessidade de um espaço mais amplo para a exposição dos posters.

O SICFEI é aberto ao público, o que fortalece as redes de contato e o networking dos alunos, uma vez que diversos avaliadores externos, incluindo ex-alunos e representantes de empresas e instituições como PUC-SP, UFABC e IPEN, estarão presentes. “Com uma programação completa e a participação dos alunos, o SICFEI 2024 promete ser mais uma edição de sucesso, impulsionando o desenvolvimento acadêmico e tecnológico”, destaca Rodrigo Trevisoli Doria, coordenador do evento e professor de Engenharia Elétrica da FEI.

Participam do simpósio alunos da FEI que estejam desenvolvendo projetos de iniciação científica, tecnológica ou didática, sendo obrigatória a participação dos bolsistas da FEI e do CNPq que iniciaram seus projetos entre abril de 2023 e março de 2024. A inovação é um dos pilares do evento, com destaque para o programa de Iniciação Tecnológica e Inovação, que contribui diretamente para o avanço das tecnologias estudadas na FEI.

A participação de avaliadores externos, incluindo representantes do setor produtivo, reforça a conexão da academia com a indústria. “Essa presença externa é fundamental para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos na instituição abrindo a possibilidade do estabelecimento de colaborações que beneficiem tanto a FEI quanto os parceiros externos”, complementa o professor.

Todos os participantes receberão certificados e terão a oportunidade de expor seus trabalhos em formato de pôsteres. “Além do reconhecimento acadêmico, essa experiência oferece uma grande oportunidade para que os alunos desenvolvam sua capacidade crítica, autonomia e criatividade”, finaliza o docente da FEI.

Serviço

Data: 17 de outubro de 2024

Horários:

Início da exposição: 11h

Avaliação dos trabalhos: 15h40 às 17h30

Apuração dos resultados e apresentação musical: 17h30

Encerramento e premiação: 18h30, com sorteio de brindes para os participantes

Local: Ginásio da FEI (Fundação Educacional Inaciana)