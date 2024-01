FEI anuncia novo reitor

A FEI – Fundação Educacional Inaciana Pe. Saboia de Medeiros comunica ter nomeado e empossado, como Reitor do Centro Universitário FEI, o Prof. Dr. Vagner Bernal Barbeta. Doutor em Física pela USP, o docente já liderou, na FEI, o Departamento de Física e a AGFEI – Agência FEI de Inovação. Atuou como consultor de Educação à Distância para o MEC – Ministério da Educação e também como avaliador de cursos e de instituições do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

A transição vai ao encontro do propósito de inovação da FEI, como expressa o Reitor: “A FEI irá manter sua atitude de atualização frente às novas demandas da sociedade e da formação de pessoas altamente qualificadas, sem nunca perder a sua identidade Inaciana. Temos como legado promover a transformação das pessoas e das realidades, com caminhos e propósitos inteiramente humanos. Expresso alegria e otimismo para o início deste novo encargo na FEI, e estou grato pela importante missão confiada para os próximos anos”.