Federação e Sindicato do Turismo comemoram retomada no Guarujá: ‘O pior já passou’

As ações emergenciais encabeçadas pelo Estado e a criatividade e a resiliência de quem atua no Turismo mitigaram os impactos causados por uma virose que atingiu o litoral paulista, em especial, o Guarujá-SP, no início deste ano. Com isso, o setor retornou à normalidade. O novo cenário foi apresentado em reunião realizada entre a Federação dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo (Fhoresp), o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira (SinHoRes) e o prefeito do Guarujá, Farid Madi (Podemos), nessa segunda-feira (20/1).

De acordo com o diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto, “o surto foi totalmente superado” e o segmento já engata um bom momento da alta temporada, com direito à retomada econômica e o ressarcimento dos dias de verão prejudicados pelo contágio que levou milhares de turistas e de munícipes a unidades de saúde.

A situação fez com que a procura por hotéis, pousadas e casas de veraneio se retraísse nos primeiros dias de janeiro. A taxa de cancelamentos das reservas, que havia chegado a 19% na rede hoteleira do litoral sul, contudo, caiu para zero nos últimos dias, segundo a Federação:

“Estamos monitorando o nosso setor na Baixada Santista, desde os primeiros casos. Hoje, conseguimos identificar um turista confiante quanto às ações colocadas em prática pelo Estado, a quem a Fhoresp solicitou urgente tomada de providências. As medidas adotadas fazem da cidade, neste momento, uma das mais atrativas e seguras do litoral sul. O turista já tem uma sensação real que o passeio ou as férias não vão acabar por conta de problemas sanitários. O visitante que tem o conforto e o lazer restituídos faz girar a Economia de todo o trade turístico, gerando empregos e atraindo novos negócios”, destacou Édson Pinto, durante a audiência.

Na reunião, o chefe do Executivo do Guarujá assegurou à Fhoresp e ao SinHoRes o fim do surto de virose e queda nas estatísticas da Segurança Pública, ao passo em quem confirmou o que foi divulgado recentemente pelo Governo do Estado quanto a novos investimentos que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) planeja aportar na cidade.

O prefeito também adiantou que, hoje, das 12 praias do Guarujá monitoradas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), dez estão próprias para banho:

“De toda a Baixada Santista, Guarujá é a cidade que mais tem praias próprias para banho. O turista pode vir para cá, nesta alta temporada e no Carnaval, sem medo. 2025 tem tudo para ser um dos melhores anos para o Turismo de nossa região”, reforçou o político.

Alerta

Desde o início da crise no litoral sul paulista, a Fhoresp manteve diálogo direto com o Palácio dos Bandeirantes, em busca de soluções que reduzissem os impactos econômicos e atraíssem os turistas, novamente, às praias. Um ofício chegou a ser endereçado ao Estado com reivindicações de ordem sanitária e na área da Segurança Pública:

“Nosso pedido foi atendido devidamente. Houve a identificação do vírus que estava em alto contágio e, na sequência, queda nos casos de virose e de internações. Destacamos, também, o reforço no policiamento ostensivo. Guarujá, como município, também colaborou, potencializando a presença de sua GCM (Guarda Civil Municipal) nas ruas. Assim, foi possível oferecer, novamente, tranquilidade a comerciantes, moradores e, também, aos visitantes”, complementou o diretor-executivo da Fhoresp.

A reunião desta segunda-feira contou, ainda, com a participação do presidente do SinHoRes da Baixada Santista, Arthur Veloso, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade do Guarujá, a primeira-dama Haifa Madi.

Capacitação

Durante o encontro, o Sindicato de Hotéis da Baixada Santista propôs à Prefeitura do Guarujá uma parceira, para o oferecimento gratuito de cursos de qualificação profissional e de capacitação de trabalhadores para atuarem no setor do Turismo.