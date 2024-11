Federação das APAES recebe repasse de R$ 51,6 mil de programas sociais da COOP

Cerca de 35 mil assistidos de 15 APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) foram novamente beneficiados, por meio da Federação do Estado de São Paulo, pelo repasse trimestral de dois programas sociais da Coop, que contam com a colaboração direta dos cooperados e clientes da rede de varejo.

Desde agosto de 2010, a Coop mantém os programas sociais Troco do Bem e Revista Coop, que integram o pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade da plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem, em prol de instituições beneficentes e das comunidades onde possui unidades de negócios.

No terceiro trimestre deste ano, os dois programas juntos renderam R$ 51.574,56, sendo o valor de R$ 26.154,56 proveniente do Troco do Bem, que se refere à doação de centavos de troco durante o pagamento em dinheiro das compras dos cooperados e clientes.

A outra parte de R$ 25.420,00 foi arrecadada por meio da Revista Coop, publicação mensal da rede de varejo que pode ser adquirida em qualquer unidade de negócio por R$ 4,90 e que destina R$ 1,00 de cada exemplar para a Feapaes.