FecomercioSP: Turismo atinge R$ 15,6 bilhões em setembro

Em setembro, o Turismo nacional faturou R$ 15,6 bilhões, resultado 1,7% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Os números são do levantamento mensal do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A projeção para o término deste ano se mantém na casa dos 11%.

Dentre os principais destaques do mês, estão as atividades culturais, recreativas e esportivas. Com uma sequência de grandes eventos, nacionais e internacionais, o segmento registrou faturamento de R$ 1,35 bilhão no nono mês do ano — aumento de 17,4% em relação ao ano anterior — e deverá seguir apontando bons índices nos próximos meses.

Os alojamentos também contribuíram significativamente para o aumento no faturamento do setor, ao atingir R$ 1,71 bilhão, avanço anual de 12,4%. Segundo dados do Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb), houve aumento de 16,8% na taxa de ocupação dos hotéis nacionais, que chegou a 71,2%, em setembro. Ao mesmo tempo, a manutenção da tarifa média cobrada pelas acomodações contribuiu para o aumento das receitas da atividade.

Embora tenha registrado um crescimento modesto em termos porcentuais, o transporte aéreo de passageiros registrou um novo recorde de faturamento para o mês de setembro, desde o início da série histórica, em 2011. Foram R$ 4 bilhões em receitas, aproximadamente um quarto de todo o faturamento do Turismo no mês em questão. Contudo, vale observar que foram transportados 7,6 milhões de passageiros, abaixo dos 7,8 milhões registrados no mesmo mês de 2019, o que representa alta nos preços.

De acordo com a Entidade, o Turismo deverá permanecer aquecido durante o último trimestre de 2023. Mesmo com o aumento dos preços, os consumidores conseguirão aproveitar condições especiais, seja pela variedade de destinos, seja pelas opções mais em conta, como o transporte rodoviário.

AUMENTO DA INFLAÇÃO

A alta em outubro nos preços médios do setor pode ser explicada pelo crescimento de 6,13% em relação a setembro, de acordo com os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o levantamento da FecomercioSP, as passagens aéreas subiram 23,7% no décimo mês do ano, após alta de 13,5% no mês anterior, assim como os preços de pacotes turísticos (1,32%) e hospedagem (0,45%), uma vez que ambos já estão com um aumento da procura em razão das comemorações de fim de ano.

No acumulado de 12 meses, a inflação do Turismo nacional desacelerou (6,46%), mas ainda segue acima da variação geral dos preços no País (4,82%). De acordo com a Federação, apesar da redução de preços registrada em setembro, a expectativa é de que a pressão de custos e a demanda aquecida impeçam uma retração significativa em curto e médio prazos.

TURISMO REGIONAL

Na análise por região, 21 dos 27 Estados registraram crescimento no faturamento em setembro, na comparação anual. Dentre eles, os que apresentaram as maiores variações do mês foram Mato Grosso (20,8%), Tocantins (15%) e Mato Grosso do Sul (14%).

Por outro lado, Amapá (9,3%), Roraima (7,1%) e São Paulo (4,5%) apontaram faturamento menor em relação a setembro de 2022. Ainda que o Estado paulista contribua com a maior parcela do faturamento do setor, a queda não foi capaz de impactar negativamente o resultado geral.