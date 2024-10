FecomercioSP, Sebrae-SP e Senac abordam inovação e segurança digital na FE24

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) levará, à Feira do Empreendedor 2024 (FE24), orientações sobre como se proteger de golpes virtuais e evitar prejuízos financeiros. Na edição deste ano, que começa nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, na São Paulo Expo, a Entidade estará no espaço Loja do Futuro, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Os visitantes que passarem pelo local encontrarão as principais tendências para os varejos físico e digital, além de experiências tecnológicas, ferramentas e soluções para inovar e incrementar vendas e fidelizar clientes. Serão disponibilizadas experiências voltadas para o setor, troca de conhecimento com especialistas, palestras e matchmaking entre empresários e startups de tecnologia. As inscrições para a feira são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

Além disso, a FecomercioSP, parceira do Sebrae-SP no Programa Loja do Futuro — iniciativa que capacita empreendedores no uso da Inteligência Artificial (IA) em todo Estado de São Paulo —, apresentará a palestra Cibersegurança para Pequenas e Microempresas, que será conduzida por Fernando Sousa (dias 11, às 15h30, e 12, às 11h30) e Kelly Carvalho (dias 13 e 14, às 11h30), assessores técnicos da Federação.

Dados de diversas instituições apontam o crescimento de crimes cibernéticos entre Pequenas e Médias Empresas (PMEs), revelando um cenário desafiador para os empreendedores do País: os ataques a esses negócios cresceram 41% entre janeiro e abril de 2022, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo levantamento da empresa internacional de cibersegurança e privacidade digital Kaspersky. Outro estudo, realizado pela IBM Security, apontou que, em 2022, 62% dos ataques cibernéticos tiveram esses negócios como alvo.

Quando uma microempresa é vítima de um crime cibernético, o prejuízo pode ir muito além do impacto às finanças e à reputação do negócio. Um relatório de ameaças digitais elaborado pela empresa de segurança cibernética BlackBerry, em 2022, cita estudo que revela que a maior parte (60%) acaba fechando seis meses após serem alvos de golpes. As empresas do varejo são as maiores vítimas dos criminosos, que podem invadir softwares para roubar credenciais ou sequestrar informações e exigir resgate.

A FecomercioSP entende ser necessário um trabalho de conscientização sobre os riscos das ameaças cibernéticas, principalmente entre esses negócios, já que a maior parte não dispõe de recursos e meios para se proteger dos crimes — e, na maioria das vezes, os responsáveis não tratam a cibersegurança como uma prioridade.

Além de levar orientação ao empresariado, a Entidade se mobiliza para apresentar propostas ao Poder Público com o objetivo de contribuir para a formulação de uma Estratégia Nacional de Cibersegurança, que possibilite maior coordenação entre órgãos governamentais, empresas privadas e sociedade civil no enfrentamento do problema.

O endereço do espaço Loja do Futuro na FE24 é Rua 5, Estande 9. No local também haverá palestras sobre Inteligência Artificial, melhorias de vendas e gestão no varejo, além de digitalização e virtualização de produtos.

Serviço

Feira do Empreendedor 2024

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo — Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km — Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições: aqui

Entrada gratuita