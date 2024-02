FecomercioSP participa do lançamento da Agenda 2024 do Fórum Empresarial LGPD

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) participará do lançamento da agenda 2024, do Fórum Empresarial LGPD, marcado para esta terça-feira (20), em Brasília (DF) – a Federação ocupa o Secretariado Executivo do Fórum. O encontro, que reúne autoridades, representantes do setor privado e especialistas, contará com as presenças de Rony Vainzof, consultor de proteção de dados da FecomercioSP e secretário-executivo do fórum, e de Andriei Gutierrez, presidente do Conselho de Economia Digital e Inovação da FecomercioSP e secretário-adjunto do fórum.

Os especialistas apresentarão os pontos prioritários que o País deve observar para implementar uma política nacional de proteção de dados pessoais e de privacidade. O material, composto por oito eixos temáticos, foi elaborado em conjunto com mais de cem entidades representativas, de diversos setores da economia brasileira, que integram a coalização. O encontro discutirá a importância dos dados e dos algoritmos, bem como da Inteligência Artificial (IA) e da cibersegurança, para a economia e a competitividade nacionais.

Segundo Vainzof, a iniciativa demonstra a união de entendimentos do setor privado em torno do que pode ser um Plano de Nação para IA, Proteção de Dados e Cibersegurança. “Dados, algoritmos e IA são insumos e tecnologias de transformação global, potencializando a competitividade de empresas e nações, sendo fundamentais para os desenvolvimentos econômico e social de qualquer país”, pontua. De acordo com ele, a LGPD trouxe mais segurança jurídica para o uso ético e responsável de dados, mas a ausência da sua célere e profunda regulamentação prejudica as mais variadas e necessárias atividades empresariais envolvendo o tratamento de dados e uso da tecnologia. São os casos, por exemplo, de prevenção à fraude, proteção ao crédito, marketing, comércio e acesso para treinamento e desenvolvimento da IA.

Gutierrez, também da FecomercioSP, ressalta a importância dessa discussão: “Defendemos a criação de um Plano de Nação para Dados no Brasil, por meio da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, de forma a gerar segurança jurídica mediante a visão clara da perspectiva brasileira sobre o tema”, declara. A FecomercioSP tem participado ativamente dos debates sobre a regulamentação da IA a fim de contribuir para segurança jurídica e o desenvolvimento ético e seguro da ferramenta, bem como suas aplicações nas empresas, principalmente dos setores de Comércio e Serviços no Estado de São Paulo. Uma das suas mais recentes iniciativas é o lançamento do think thank de IA, um espaço qualificado para discussão e orientação ao empresariado sobre o tema.

Serviço:

Lançamento da Agenda Prioritária do Fórum LGPD para 2024 — Pela Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais

Quando: 20 de fevereiro

Horário: das 9h às 12h

Onde: Brasília (DF) — participação presencial exclusiva para os membros da coalizão, transmissão aberta no canal no Youtube do Fórum.