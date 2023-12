FecomercioSP discute perspectivas para o Turismo em encontro virtual

Diante dos bons resultados do Turismo brasileiro em 2023, a expectativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) é que o setor encerre o ano com alta de 11%. Para fazer um balanço dos resultados e analisar as tendências e os desafios para os próximos meses, a Entidade vai reunir o economista e coordenador do Conselho de Turismo da Federação, Guilherme Dietze, e o sócio-diretor do BCG São Paulo, Leandro Paez, na próxima edição do Café Sem Filtro, evento mensal realizado virtualmente — que, em dezembro, ocorrerá no dia 19. O evento tem a parceria do portal especializado Panrotas.



Os especialistas abordarão a perspectiva empresarial e o desempenho do setor privado, além do papel estatal na promoção do setor no Brasil. Também estará em discussão a adoção e o desenvolvimento da agenda ESG e o contexto atual do mercado de trabalho, bem como a importância do Estado de São Paulo para o Turismo. O encontro virtual (e aberto ao público) está marcado para as 9h. Os interessados em acompanhar podem se inscrever pela página do Café Sem Filtro, no site da FecomercioSP.



Em setembro, o Turismo alcançou R$ 15,6 bilhões, com 21 das 27 unidades federativas apontando crescimento do faturamento na comparação anual. São Paulo, que, tradicionalmente, exerce a maior influência no resultado geral, acumula alta de 4,5% no ano. Em Mato Grosso (20,8%), Tocantins (15%) e Mato Grosso do Sul (14%) foram observadas as maiores variações anuais.



Os dados são da pesquisa mensal sobre o faturamento nacional do setor, elaborada pelo Conselho de Turismo da FecomercioSP. Neste ano, o estudo passou a apurar o desempenho do setor nos Estados, trazendo ainda mais abrangência ao indicador. O conselho, que reúne empresas e entidades do segmento, atua não apenas na produção de indicadores econômicos, como também no debate e no desenvolvimento de soluções para os desafios dessas atividades.