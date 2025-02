Fecomércio destaca tendências do varejo no Brasil em webinário

Na busca por compreender as direções futuras do comércio varejista no Brasil, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio) realiza um webinário intitulado “O Futuro do Varejo – Tecnologias e Estratégias da NRF 2025” nesta quinta-feira, 7 de setembro. O evento é direcionado a empresários do setor e visa apresentar estratégias essenciais para o crescimento e sustentabilidade das empresas nos próximos anos.

Entre os temas discutidos, a integração entre lojas físicas e digitais, bem como a priorização de serviços de entregas rápidas, foram destacados como elementos cruciais para os varejistas que buscam não apenas expandir suas operações, mas também permanecer competitivos no mercado. A assessora técnica da Fecomércio, Kelly Carvalho, embasou suas afirmações com insights obtidos durante um evento da National Retail Federation (NRF) realizado nos Estados Unidos em janeiro deste ano.

Kelly enfatizou que “a digitalização é uma prioridade”, sugerindo que os empresários devem investir em e-commerce e marketplaces, além de integrar seus canais físicos e digitais. Segundo ela, o varejo de bens essenciais pode se beneficiar com o aumento da renda e emprego, enquanto segmentos que dependem de crédito devem focar em promoções e condições de pagamento facilitadas.

A assessora também ressaltou que o equilíbrio entre o comércio online e o tradicional será fundamental para o futuro das empresas. “A integração dos dois formatos se tornará essencial”, afirmou. Nesse contexto, as lojas físicas devem evoluir para se tornarem centros de experiência e suporte ao consumidor, permitindo que os clientes experimentem produtos antes de efetuar compras online e retirem pedidos feitos pela internet.

Outro conceito abordado por Kelly foi o ‘phigital’, que combina o ambiente físico com a tecnologia. Essa tendência será cada vez mais explorada através de inovações como provadores virtuais e pagamentos sem contato, ampliando a experiência do consumidor.

Setores como beleza e bem-estar têm boas perspectivas devido ao envelhecimento da população, assim como as áreas relacionadas à casa e construção, impulsionadas pelo crescente interesse em reformas e automação residencial. Além disso, a demanda por soluções sustentáveis, como energia solar, está em ascensão.

Por outro lado, Kelly destacou que redes de shopping centers que não adotarem uma forte presença digital podem enfrentar dificuldades. O segmento de eletrodomésticos e eletrônicos enfrenta desafios devido às altas taxas de juros que impactam as compras de alto valor. Já o fast fashion deve lidar com uma concorrência acirrada de grandes marcas asiáticas como Shein e Temu, enquanto há um aumento na demanda por moda sustentável.

O webinário da Fecomércio será realizado totalmente online e terá início às 15h. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis na plataforma Sympla.