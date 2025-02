Fecombustíveis responde a Lula sobre distribuição de combustíveis

Na última terça-feira, 18 de outubro, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) emitiu uma nota em resposta às recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Executivo sugeriu que a população estaria sendo “assaltada” por intermediários na cadeia de distribuição de combustíveis, e propôs que a Petrobras realizasse vendas diretas para grandes consumidores.

A Fecombustíveis, que representa aproximadamente 45 mil postos de combustíveis no Brasil por meio de 34 sindicatos patronais, enfatizou a necessidade de considerar que os preços dos combustíveis também são influenciados pelos impostos federais. A entidade destacou a incidência do PIS/Cofins, que totaliza R$ 0,69 por litro, e da Cide, que soma R$ 0,10 por litro, além do ICMS, imposto estadual aplicado sobre os combustíveis.

Além disso, a federação apontou que desde o dia 1.º de fevereiro houve um aumento no ICMS que impactou diretamente os preços da gasolina e do etanol, com um acréscimo de R$ 0,10 por litro, totalizando R$ 1,47. O óleo diesel e o biodiesel também tiveram seus preços ajustados com um aumento de R$ 0,06 por litro, elevando o valor para R$ 1,12.

A Fecombustíveis ressaltou que o funcionamento da cadeia de distribuição de combustíveis é complexo e muitas vezes desconhecido tanto pelo público em geral quanto pelos governantes. “A gasolina que sai das refinarias é pura e ainda não está pronta para o consumo final. Apenas nas bases de distribuição é que se adiciona 27% de etanol anidro, transformando-a na gasolina C, versão comercializada nos postos”, explicou a entidade. De maneira semelhante, o óleo diesel é inicialmente puro (diesel A) até que a adição de biodiesel – atualmente em 14% – resulta no diesel B disponível para venda.

No evento da Petrobras realizado na segunda-feira, 17 de outubro, Lula defendeu a ideia de que a estatal venda combustíveis diretamente aos grandes consumidores como uma estratégia para reduzir os preços. Ele mencionou que a gasolina sai da Petrobras custando R$ 3,04 e chega ao consumidor final a R$ 6,49. O presidente sugeriu que essa informação deveria ser divulgada para que a população soubesse exatamente quem responsabilizar durante os aumentos.

A Fecombustíveis informou ainda que a participação da Petrobras na composição dos preços da gasolina é de 34,7%, correspondendo a R$ 2,21 por litro. Para o óleo diesel, essa participação chega a 46,8%, equivalente a R$ 3,03 por litro. A entidade também destacou que as margens brutas médias na distribuição e revenda ficam em torno de 15%, excluindo o custo do frete. É importante frisar que dessa margem são deduzidos salários, encargos sociais e outras despesas operacionais essenciais para a manutenção do negócio.

Por fim, a Fecombustíveis lembrou que o setor é um dos maiores empregadores do Brasil, gerando cerca de 900 mil postos de trabalho diretos.