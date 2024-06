Fecap oferece cursos técnicos gratuitos em tecnologia

Com o objetivo de formar novos talentos no setor de tecnologia, a Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), centenária instituição de ensino médio e superior focada em gestão de negócios, oferece bolsas gratuitas de estudo para jovens de baixa renda cursarem o ensino médio e profissionalizantes na área da Tecnologia, incluindo opções como Inteligência Artificial (IA), Programação de Jogos Digitais, Informática e Cibersegurança.

São 70 vagas disponíveis para aulas de período integral, que terão início em 2025. Os aprovados também terão direito a recursos como vale-alimentação, vale-transporte, material didático e uniforme.

Destinadas a alunos egressos do ensino fundamental, as inscrições para o processo seletivo já estão abertas e seguem até o dia 30 de agosto no valor de R$30 (trinta reais). Interessados podem preencher a ficha e enviar os documentos exigidos no site da Vunesp.

Para se inscrever é necessário estar cursando o 9º ano do ensino fundamental em 2024. Das 70 vagas disponíveis, 46 serão destinadas a alunos com renda familiar per capita bruta de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 2.118,00, e outras 24 bolsas de estudo serão para alunos com renda familiar per capita bruta de até três salários mínimos, ou seja, R$ 4.236,00.

A prova da primeira fase será no dia 22 de setembro, num domingo, das 14h às 17h, na sede da Fecap, localizada na avenida da Liberdade, 532, em São Paulo. No dia da prova, o aluno deve estar munido de documento oficial de identidade original e com foto atualizada, lápis preto, borracha, caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta. Ao ser aprovado nesta primeira etapa, o aluno será submetido a avaliação socioeconômica.

“A bolsa de estudos dá condições de acesso a uma instituição centenária e que promove ao aluno o desenvolvimento acadêmico e profissional por meio de cursos técnicos que levam um aprendizado diferenciado, como Inteligência Artificial e Cibersegurança, em que somos pioneiros. Queremos empoderar o estudante, que vai passar a ter condições de protagonizar a própria vida e promover mudanças positivas para sua futura carreira”, comenta o diretor do Colégio Fecap, Marcelo Krokoscz.

Vale ressaltar que estudantes com formação técnica, ao ingressarem no mercado de trabalho, recebem uma remuneração 32% superior se comparado com alunos do ensino médio tradicional, segundo dados levantados pela pesquisadora Lígia Corradi, em parceria com o instituto Itaú Educação e Trabalho.

Inscrição e documentação necessária

Alunos interessados em participar do processo seletivo devem estar atentos a toda documentação exigida para a inscrição, que é realizada no link.

Ao entrar na página, é necessário colocar e-mail ou CPF do candidato (ou do responsável) e, em seguida, o usuário terá acesso ao questionário socioeconômico de múltipla escolha. Logo após, uma página com o formulário de inscrição é aberta para o preenchimento dos dados pessoais do estudante.

Ao finalizar o preenchimento, o usuário é encaminhado a uma página que terá o protocolo e as formas de pagamento (boleto ou cartão de crédito) da inscrição. Além disso, o portal disponibiliza o edital do concurso e o campo no qual devem ser anexados os documentos exigidos pelo processo seletivo, que são:

-Cópia original ou reconhecida em cartório do RG e CPF de todos que moram na residência (no caso de crianças, pode ser apresentada certidão de nascimento);

-Comprovante de estado civil dos responsáveis;

-Comprovante de renda, comprovante de Imposto de Renda, além da cópia da Carteira de Trabalho de todos os moradores da casa/residência maiores de idade;

-Comprovantes de despesas;

-Declaração de bens;

-Declaração de idoneidade;

-Declaração e comprovante de residência;

-Termo de guarda ou tutela.

Bolsa de Assistência Social Fecap 2024

Inscrições: até às 23h59 do dia 30.08 (sexta-feira), pelo portal da Vunesp

Valor: R$ 30 (trinta reais)

Prova: dia 22.09 (domingo), das 14h às 17h, na sede da Fecap (Av. da Liberdade, 532. São Paulo – SP)

Informações: Whatsapp (11) 94018-5617, telefone (11) 3272-2222 ou e-mail relacionamento@fecap.br