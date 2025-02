FebraTêxtil 2025 apresenta inovações e sustentabilidade no setor têxtil

A FebraTêxtil 2025, um dos principais eventos voltados a insumos e soluções para a indústria têxtil no Brasil, ocorrerá de 18 a 20 de fevereiro no Expo Center Norte, em São Paulo. Com uma programação repleta de oportunidades para aprendizado e networking, a feira reunirá grandes nomes da indústria para apresentar inovações tecnológicas, práticas sustentáveis e tendências do setor.

Um dos destaques desta edição será a Vicunha, que apresentará suas apostas para o futuro da moda, explorando novas tecnologias e materiais sustentáveis. Além disso, o evento contará com palestras de especialistas do Senai Cetiqt, da Brasil Eco Fashion Week (BEFW) e de diversas empresas líderes do setor.

O Espaço Talks será o ambiente dedicado a conteúdos sobre mercado, inovação e sustentabilidade, trazendo insights valiosos para empreendedores, designers e profissionais da cadeia têxtil.

Confira os destaques da programação:

(18/02 – Terça-feira)

15:00 – 15:25 | Revisão de Tecidos Planos: Qualidade equilibrada entre tecelagem, confecção e magazine

(Palestrante: Engª Me Maria Adelina Pereira)

15:30 – 16:25 | Das Ações ao Impacto: Tecnologia e práticas sustentáveis

(Palestrante: Lorena Nunez Botti, Vicunha)

16:30 – 16:55 | Desmaterialização da Moda e os Impactos do Digital

(Palestrante: Dra. Victoria Fernandez, Senai Cetiqt)

17:00 – 17:25 | Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade nas indústrias têxtil, de confecção e moda

(Palestrante: Carolina Mesquita)

17:30 – 17:55 | Como escalar suas vendas com milhares de revendedores através da venda direta

(Palestrante: Francisco Lúcio de Rodrigues Silva, Up Vendas)

18:00 – 18:25 | Do Sonho à Realidade: Como uma distribuidora de materiais têxteis construiu sucesso com empreendedores locais

(Palestrante: Michel Costa, Total Fios)

18:30 – 18:55 | A Importância da Estamparia na Moda & Na Comunicação Social

(Palestrante: João Barcellos, Impressão e Cores)

19:00 – 19:25 | Por Dentro da Manatex: Lançamentos e Novidades

(Palestrante: Geane Laurentino, Manatex)

19:30 – 19:55 | Inovação Têxtil: Fibras Químicas e Sustentabilidade

(Palestrante: Dr. Jorge Chimanowsky, Senai Cetiqt)

20:00 – 20:25 | [IN]VISIVEL – Tendências de 2026

(Palestrante: Michelle Souza, Senai Cetiqt)

(19/02 – Quarta-feira)

14:30 – 14:55 | Revista Têxtil e Vivi Haydu

(Palestrantes: Frederico Haydu, Silvia Boriello, Alex Dimitriadis, Dani Marx, Milena Abreu)

15:00 – 15:55 | A Criação, a Gestão e as Vendas na Era Digital

(Palestrante: João de Almeida, World Fashiona)

16:00 – 16:55 | Pesquisa em andamento: Caminhos criativos – apostas Vicunha para a moda

(Palestrante: Lola Botti, Vicunha)

17:00 – 17:25 | Spring/Summer 25/26: Inovações e Tendências em Aviamentos para a Moda do Futuro

(Palestrante: Alexandra Angel, Bonnor Botões)

17:30 – 17:55 | Inovação e Oportunidades no Setor Têxtil: Como Pequenos Empreendedores Podem Navegar e Crescer

(Palestrante: Michel Costa, Total Fios)

18:00 – 18:25 | Mercado de Vestuário no Brasil: Cenários, Comportamento de Consumo e Desafios das Marcas

(Palestrante: Marcelo Prado, IEMI)

18:30 – 18:55 | Licenciamento de estampas no Brasil: Desafios e Oportunidades

(Palestrante: Amanda Almeida, Patternarium)

19:00 – 19:25 | Integrações Inteligentes: O Futuro dos ERPs na Indústria Têxtil

(Palestrante: Frederico Dizaró Delfante, Agely)

19:30 – 20:25 | Etiqueta Certa: A inteligência por trás da sua etiqueta

(Palestrante: Karine Liotino, Etiqueta Certa)

(20/02 – Quinta-feira)

14:30 – 14:55 | [IN]VISIVEL – Apostas em Materiais Têxteis e Cores para 2026

(Palestrante: Michelle Souza, Senai Cetiqt)

15:00 – 15:25 | Nove Anos da Semana de Moda e Sustentabilidade Brasileira BEFW

(Palestrantes: Rafael Morais e Daniel Mendes, Brasil Eco Fashion Week)

15:30 – 15:55 | Moda e Economia Circular na Prática: BEFW recebe Senai Cetiqt

(Palestrantes: Victoria Fernandez, SENAI CETIQT; Mediação: Daniel Mendes, Brasil Eco Fashion Week)

16:00 – 16:25 | Espaço Inovação BEFW Apresenta: Queen Co. Tecidos naturais e novas fibras

(Palestrante: Renata, QUEEN CO; Mediação: Clarissa)

16:30 – 16:55 | Experiência do Cliente: Técnicas para Alavancar Vendas Sob um Olhar de Consultoras de Estilo

(Palestrantes: Juliana Sena e Stefani Liazi, A Verdade do Vestir)

A FebraTêxtil 2025 promete ser um evento imperdível para profissionais e empresas do setor, reunindo especialistas para discutir inovação, sustentabilidade e as principais tendências do mercado têxtil. Para mais informações e credenciamento, acesse o Link.