Febrace 2024: Etecs conquistam cinco prêmios na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

A 22ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) terminou com cinco prêmios para as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS). O desafio de 2024 teve um recorde de 2.900 projetos inscritos na primeira etapa, de onde foram selecionados os 500 trabalhos semifinalistas.

Destes, 226 foram selecionados para a etapa final, com exposição no campus Butantã da Universidade de São Paulo (USP), na Capital. Os vencedores foram anunciados nesta sexta-feira (22) em evento presencial, com transmissão ao vivo pelo canal da Febrace no YouTube.

“Estão todos de parabéns pelos projetos desenvolvidos com preocupação ambiental, social e de gestão. Com pessoas como vocês na liderança, teremos um país melhor”, disse a coordenadora geral da Febrace, Roseli de Deus Lopes.

Dois prêmios para Ribeirão Pires

A Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires, conquistou o terceiro lugar em Ciências Exatas com o projeto de saúde coletiva Rastreamento do movimento ocular utilizando visão computacional para auxílio na comunicação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA).

O grupo formado pelos alunos Raíssa Bespalec Daloia, Pedro Nicolas Costa, Laura Esther Correia Jeronimo, foi orientado pelo professor Anderson Silva Vanin com coorientação da professora Cintia Maria de Araújo Pinho. Recém-formados no Curso Técnico de Informática para Internet, eles ainda ganharam o Prêmio Especial do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP)

“Termos sido escolhidos em meio a tantos projetos maravilhosos foi uma surpresa e um grande incentivo para seguirmos com tanta dedicação. Esses prêmios motivam os jovens a seguirem na ciência”, diz Raíssa, falando em nome de sua equipe.

Medalha de bronze para Campinas

A Etec Bento Quirino, de Campinas, conquistou o terceiro lugar em Ciências da Saúde com o projeto de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Prótese para reabilitação motora de membros superiores. Desenvolvido pelo aluno Samuel Andrade da Silva Lenso, o projeto surgiu da convivência com um amigo que nasceu com uma deficiência em que o seu braço direito não se desenvolveu.

“É a realização de um sonho! Não apenas de mudar a vida do meu melhor amigo, mas pela esperança de que esse projeto possa crescer e alcançar muitas pessoas”, afirma Samuel, que teve orientação do professor Marcelus Guirardello e coorientação da professora Regina Morishigue Kawakami.

Quarto lugar para Limeira

A Etec Trajano Camargo, de Limeira, alcançou o quarto lugar em Ciências Humanas com o projeto de Filosofia Fantoches e aprendizagem: conhecer e respeitar as religiões de matriz africana. As alunas Beatriz Carlos Barreto e Ana Clara Alves Deluca tiveram a orientação da professora Patrícia Pascon Souto. O projeto leva a alunos do Ensino Fundamental da cidade um teatro de fantoches para debater os equívocos mais comuns a respeito dessas religiões.

Prêmio Agência USP para Capital

A Etec Irmã Agostina, da Capital, ganhou o Prêmio Agência USP de Inovação com o projeto Carvoamento: síntese de carvão ativado a partir de cascas de amendoim para absorção do corante azul de metileno. O grupo, formado por Felipe de Morais Pinheiro, Gisele de Oliveira Alves e Gisele Jonsson da Fonseca foi orientado pela professora Márcia Freitas da Silva com coorientação da professora Thais Taciano dos Santos.

Finalistas Febrace 2024

Ao todo, 15 projetos das Etecs foram semifinalistas no Prêmio Febrace 2024 e cinco chegaram à grande final. Completa a lista o projeto Rádio: passado e presente e futuro Web da Etec Bento Quirino, de Campinas. Os alunos Renan Lima Ribeiro Pinto, James Reis Fiorelli Venturini e Carlos Miguel Marques Biudes, tiveram orientação da professora Regina Morishigue Kawakami e coorientação do professor Marcelus Guirardello.

“Vocês são inspiração para os mais novos e para os mais velhos, como nós, que estamos aqui cheios de admiração pelos projetos. Não esqueçam que essa é uma grande responsabilidade!”, disse o mestre de cerimônia do evento e youtuber Iberê Tenório, do Canal Manual do Mundo.