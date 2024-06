Febraban Tech 2024: Caixa apresenta solução inovadora para pagamentos offline

A participação da CAIXA, no último dia da Febraban Tech 2024, foi marcada pelo anúncio de uma solução inovadora para pagamentos offline. Pela tecnologia, será possível realizar transações mesmo sem acesso à internet.

“A CAIXA está pronta para realizar o serviço de fato. Isso vai trazer um grande benefício para regiões mais remotas e pouco assistidas, o que facilitará significativamente o pagamento de benefícios sociais a essas localidades, por exemplo. A utilização da tecnologia também ajuda a criar novos produtos e oportunidades de negócios para todos os segmentos do banco, trazendo facilidades e benefícios aos clientes da CAIXA”, disse o vice-presidente de Finanças e Controladoria do banco, Marcos Brasiliano.

Ao facilitar o recebimento e a utilização dos benefícios sociais em ambientes sem acesso à internet ou rede móvel, o pagamento offline fomenta a economia dessas regiões, sem a necessidade de deslocamento da população para cidades maiores. Com a tecnologia será possível realizar pagamentos através de cartão ou aplicativo, onde serão creditados os valores dos benefícios, e as transações de compra e venda serão realizadas de maneira offline.

Testes realizados

Em parceria com a Elo e a Microsoft, a CAIXA finalizou a primeira etapa de testes da nova tecnologia. A próxima etapa está programada para agosto e será realizada nas duas Agências-Barco da CAIXA, no norte do país.

Tecnologia de pagamento offline

São transações financeiras realizadas através de métodos eletrônicos que ocorrem sem a necessidade de uma conexão direta com a internet para serem processados. No caso da tecnologia que está sendo criada pelo consórcio entre a CAIXA, Elo e Microsoft, o beneficiário faria a utilização de seu benefício através de crédito dos valores em um cartão pré-pago.

Quando o beneficiário utilizar o cartão em maquininhas de crédito/débito, o aparelho recebe as informações do cartão offline e, quando este aparelho estiver online e conectado à internet, automaticamente será contabilizado no banco do vendedor e no saldo do beneficiário.

Outras vantagens do pagamento offline

Além de possibilitar o pagamento de benefícios sociais, o pagamento offline pode trazer vantagens como a realização de transações sem depender da disponibilidade de dados em planos de telefonia; em eventos onde o número de pessoas aglomeradas no mesmo espaço prejudica a conectividade dos participantes; e a compra e venda de produtos e serviços em locais sem rede por motivo temporário (voos, barcos ou estacionamentos subterrâneos).

Mais Febraban Tech 2024

O vice-presidente de Tecnologia e Digital da CAIXA, Laércio Lemos, esteve no painel Como os novos profissionais se destacam no mercado, que levantou discussões sobre o perfil do profissional moderno de equilibrar habilidades humanas e inovações emergentes no mundo dos negócios. Laércio salientou que nesse novo cenário, muito mais complexo, as habilidades comportamentais dos profissionais serão muito valorizadas.

“Não demora e a grande maioria dos trabalhos repetitivos e mecânicos serão substituídos pela adoção da IA. Isso exigirá novas habilidades dos profissionais, que nem sempre serão habilidades técnicas. A capacidade de reconhecer, entender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa fará o profissional do futuro se destacar”, ressaltou o vice-presidente.​

Febraban Tech 2024

A Febraban Tech 2024, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, chega em sua 34ª edição com o tema “A jornada responsável na nova Economia da IA”. Durante três dias, o pavilhão do Transamerica Expo Center em São Paulo será palco para mais de 20 paneis, além de 226 áreas para exposições.

Outras informações sobre o Febraban Tech 2024 estão disponíveis no site do evento.