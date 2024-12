Febraban e Google se unem para combater fraudes financeiras e fortalecer segurança digital no Brasil

Em um movimento estratégico para mitigar o crescente número de fraudes financeiras, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) firmou uma parceria com o Google nesta segunda-feira, 2 de outubro. O acordo visa desenvolver iniciativas e projetos focados em segurança cibernética dentro do setor bancário, com especial atenção para a proteção dos usuários do sistema operacional Android e aplicativos financeiros.

Isaac Sidney, presidente da Febraban, destacou que essa colaboração permitirá a implementação de ferramentas tecnológicas mais avançadas para prevenção de fraudes no sistema financeiro. “Estamos dando uma resposta efetiva à sociedade sobre nosso compromisso em garantir a segurança dos serviços prestados”, afirmou Sidney ao lado de Fabio Coelho, presidente do Google Brasil.

Coelho, por sua vez, enfatizou a importância da união entre as duas entidades para criar soluções inovadoras que assegurem um ambiente digital mais seguro. “Nosso objetivo é proteger os brasileiros contra fraudes e promover um ecossistema digital mais confiável”, destacou.

A preocupação com segurança não é infundada. Dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em conjunto com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelaram que aproximadamente 7,2 milhões de consumidores foram vítimas de fraudes financeiras nos 12 meses anteriores à pesquisa realizada em maio deste ano. Isso representa cerca de 20% dos entrevistados.

Os golpes mais comuns, segundo a Febraban, envolvem táticas como falsas centrais de atendimento (0800), clonagem de WhatsApp e ataques de phishing – técnicas que visam roubar informações pessoais como senhas e números de telefone. Além disso, o Anuário de Segurança Pública de 2023 relatou um aumento alarmante de 65,2% nos casos de golpes cibernéticos entre 2021 e 2022.

Diante desse cenário preocupante, a aliança entre Febraban e Google representa um passo significativo na luta contra o crime cibernético, reforçando a segurança dos consumidores brasileiros no uso diário dos serviços bancários digitais