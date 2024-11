Febraban, Caixa, Enel, Sabesp e Serasa se unem em mutirão de negociação de dívidas

O maior mutirão de renegociação de dívidas do país chega de forma presencial ao Largo da Batata, em São Paulo, reunindo um número recorde de empresas parceiras e ampliando as oportunidades de negociação para a população. O Feirão Limpa Nome conta, pela primeira vez, com o número recorde de 1 mil instituições parceiras, que oferecem mais de 52 milhões de ofertas aos consumidores da capital paulista e região.

De forma inédita, a ação conta com a parceria da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), em uma iniciativa que busca reduzir a inadimplência e promover a educação financeira. Os consumidores poderão negociar diretamente na tradicional tenda montada no Largo da Batata, com atendimento disponível das 9h às 18h, incluindo o feriado de 20 de novembro.

Débitos de água e luz

Na tenda, ainda poderão ser negociadas pendências com a Caixa Econômica Federal que oferece descontos de até 90%. As despesas de contas básicas também poderão ser quitadas no local, com a Enel e a Sabesp – a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo disponibiliza o pagamento via cartão de crédito ou débito das contas em dia /ou atrasadas, e parcelamento em até 12 vezes.

“A tenda é instalada no Largo da Batata para facilitar a vida de quem prefere o atendimento presencial”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome da Serasa. “Essa é a oportunidade ideal para os moradores de São Paulo regularizarem as contas antes de virar o ano, aproveitando descontos de até 99%, pagamento via Pix e a possibilidade de juntar os boletos em uma única forma de pagamento”.

Inadimplência em São Paulo



O mais recente Mapa da Inadimplência da Serasa revela que a capital paulista registra 4,8 milhões de pessoas negativadas e mais de 23 milhões de dívidas em aberto. O valor médio dos débitos por inadimplente, na cidade, chega aos R$6.561,28 e as pendências somam mais de R$32 bilhões.

A Região Metropolitana, que abrange 38 municípios, tem outros 3,5 milhões de consumidores em situação de endividamento e 15 milhões de débitos dos mais diversos segmentos.

Tenda Serasa Limpa Nome em São Paulo

Data: de 19 a 23 de novembro, inclusive durante o Feriado (20)

Horário: das 9h às 18h

Local: Largo da Batata – Av. Brigadeiro Faria Lima, s/n – Bairro Pinheiros

Atenção: Negociações com a Caixa Federal não estarão disponíveis no feriado de 20 de novembro e nem sábado, dia 23.