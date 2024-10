Fê Medeiros fala da importância do esporte na relação entre pai e filho

O esporte tem o poder de fortalecer os laços familiares e promover um desenvolvimento saudável para as crianças, e ninguém entende isso melhor do que Fê Medeiros. O apresentador esportivo e agora palestrante é um defensor do incentivo à prática esportiva entre pais e filhos, mas acredita que essa motivação deve acontecer de forma natural, sem imposições. Ele é pai de Lucca, de 8 anos, fruto do seu casamento com Aline Gotschalg.

Recentemente, Fê Medeiros começou a ministrar palestras onde aborda justamente esse tema, a importância do esporte no âmbito familiar, social e empresarial. Ele reforça que o papel dos pais é mostrar o caminho, mas permitir que os filhos escolham o que realmente gostam. “Eu sempre incentivo meu filho a praticar esportes, mas jamais forço. Acredito que o esporte deve ser algo prazeroso, algo que ele escolha porque gosta, não porque é obrigado. Além disso, venho apresentando diversos esportes ao Lucca, como natação, jiu-jítsu, futebol e parkour, para que ele possa ter contato e sentir se ele gosta”, afirma Fê.

O influenciador e apresentador enfatiza que o esporte, além de ser um momento de lazer, é uma ferramenta valiosa para ensinar valores como disciplina, trabalho em equipe e superação. Segundo Fê, ao incentivar seus filhos a praticar esportes, os pais também criam um espaço para o diálogo e o fortalecimento da confiança mútua.

No entanto, Fê faz questão de ressaltar que o incentivo deve ser feito com equilíbrio.

“Motivar é diferente de impor. Quando a criança sente que está sendo forçada, o esporte deixa de ser prazeroso e pode até causar aversão. O mais importante é apoiar, estar presente, mostrar o caminho, mas permitir que ela faça suas escolhas”, explica.

A relação entre paternidade e esporte, para Fê, é uma via de mão dupla. O pai ajuda o filho a desenvolver habilidades físicas e emocionais, enquanto o filho ensina ao pai a importância da paciência, da escuta e do respeito pelo tempo de cada um.

Com uma abordagem que valoriza o respeito à individualidade da criança, Fê demonstra que o papel dos pais vai além de oferecer oportunidades; trata-se de criar um ambiente seguro e acolhedor onde os filhos possam descobrir suas próprias paixões e talentos, incluindo o esporte, se assim desejarem.



SOBRE FE MEDEIROS

Fernando Medeiros, mais conhecido como Fê Medeiros, é um apresentador esportivo, atleta e influenciador nascido no Rio de Janeiro. Em 2015, participou do reality show Big Brother Brasil, onde conheceu sua esposa, Aline Gotschalg, com quem teve um filho, o Lucca, de apenas 8 anos. Atualmente, acumula 1,3 milhões de seguidores nas redes sociais e comanda o Central do Basquete, canal do Youtube especializado no esporte e nas principais notícias de NBA.

Fê Medeiros já tem uma história longa com o basquete. Desde criança já praticava o esporte com sua família e, mesmo após desistir da carreira como atleta, nunca se afastou de fato do esporte. Após cursar Educação Física, passou a realizar projetos sociais nas comunidades do Rio de Janeiro apresentando o esporte para crianças e adolescentes.

Desde 2017, ele é comentarista de NBA e teve excelente passagem pela TNT Sports e Fox Sports. Atualmente comanda o canal Central do Basquete, onde ao lado de Robert Jr. e Marcos Araújo, apresenta conteúdos exclusivos sobre o esporte. Com vídeos diários, os apresentadores recebem convidados especiais, promovem desafios e comentam as rodadas da NBA.

Além disso, fez a cobertura in loco de grandes eventos como a Copa do Mundo de Futebol 2022, no Qatar, Copa América de Basquete 2022, no Brasil, Pan Americano de Basquete 2023, no Chile, Copa do Mundo de basquete em 2023, na Indonésia e recentemente das Olímpiadas de Paris.