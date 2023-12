FDSBC promove Estágio Profissional de Advocacia para alunos

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC) está oferecendo aos estudantes de Direito uma oportunidade de enriquecimento prático por meio do Estágio Profissional de Advocacia (EPA). O programa, destinado a alunos a partir do 4º ano, visa preparar os futuros advogados para os desafios do exercício profissional.

Objetivo

O Estágio Profissional de Advocacia é uma iniciativa que busca proporcionar aos estudantes uma experiência prática que complemente sua formação teórica. Ministrado ao longo do ano letivo e durante as férias escolares, o EPA oferece cursos em diversas áreas do Direito, proporcionando uma imersão prática que contribui para a capacitação profissional.

Oportunidade

Uma das características distintivas do EPA é sua flexibilidade, tornando-se uma excelente alternativa para estudantes com vínculo empregatício. Aqueles impossibilitados de realizar estágios em empresas, órgãos públicos ou escritórios de advocacia encontram no programa uma oportunidade de aprimorar suas habilidades e conhecimentos de forma compatível com sua agenda profissional.

Requisitos

Os requisitos para participação e aprovação no EPA incluem:

Ser aluno do 4º ou 5º ano;

Inscrever-se por meio do site da FDSBC;

Manter frequência mínima de 75%, permitindo uma falta para cursos de 5 dias;

Obter nota igual ou superior a 5,0;

Entregar todos os trabalhos estipulados pelos professores nos prazos determinados;

Cumprir satisfatoriamente todas as atividades externas solicitadas pelos professores.

É importante destacar que não serão permitidas inscrições em dois cursos iguais e concomitantes.

EPA Prática Trabalhista, ministrado por Erotilde Minharro e Ivani Bramante, nos horários das 08:00 às 11:30 e das 19:30 às 23:00, de 15 a 26 de janeiro de 2024.

EPA de Prática Processual Civil, com o professor Alenilton da Silva Cardoso, nos mesmos horários e datas mencionados acima.

EPA Prática Tributária, conduzido por Valéria Furlan, também nos horários das 08:00 às 11:30 e das 19:30 às 23:00, de 15 a 26 de janeiro de 2024.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 07 de janeiro, exclusivamente através do site da FDSBC: https://inscricoes.direitosbc.br/eventos/categoria/2