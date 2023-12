FDSBC e Instituto Lobo: Parceria estratégica na busca pela excelência na formação jurídica

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC) está traçando planos e implementando projetos para reforçar sua posição como referência na formação de profissionais jurídicos. Uma dessas iniciativas notáveis é a parceria estabelecida com o renomado Instituto Lobo, especializado em consultoria e auditoria.

A Coordenação Institucional de Avaliação e Planejamento (CIAP) da FDSBC desempenha um papel crucial na gestão desses processos. Marcelo Koch Vaz, Coordenador Institucional de Avaliação e Planejamento – CIAP, ressalta a importância dessa instância, afirmando: “A CIAP é importante sobretudo por ser a instância da FDSBC responsável pela produção, guarda e análise de dados, fator diferencial para o aprimoramento da gestão.”

Recentemente, nos dias 28 e 29 de novembro, a FDSBC recebeu a visita dos professores Roberto Lobo e Maria Beatriz Lobo, representando o Instituto Lobo. Essa visita foi parte integrante das atividades relacionadas ao Planejamento Estratégico em curso na instituição.

Marcelo Koch Vaz compartilha detalhes sobre o encontro: “Os professores, que atualmente prestam consultoria à FDSBC com o objetivo de aprimorar a gestão da instituição, estiveram presentes para darem continuidade às atividades relacionadas ao Planejamento Estratégico. Essas atividades contaram com a participação dos integrantes da Comissão de Planejamento Estratégico da FDSBC, composta pela direção, coordenadores, representantes dos departamentos e do corpo administrativo.”

O Planejamento Estratégico envolveu a análise de um relatório elaborado pelo Instituto Lobo, baseado nos resultados captados e tabulados pela CIAP. Esses dados foram obtidos por meio da aplicação da metodologia SWOT durante um período específico entre 11 e 15 de setembro. A Comissão de Planejamento Estratégico teve a missão de eleger os itens mais relevantes dentre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à FDSBC.

Marcelo Koch Vaz destaca a importância dessa etapa: “Foi uma etapa fundamental do Planejamento Estratégico da instituição que se desdobrará ainda em uma série de outras atividades, dentre as quais a elaboração de um documento que apontará os objetivos estratégicos gerais para a graduação, a pós-graduação, a pesquisa, a extensão e a gestão da FDSBC.”