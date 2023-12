FDSBC abre oportunidade de bolsa para ingressantes

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC) anunciou a abertura das inscrições para o Promais – Ingressantes 1º Ano – 2024, um programa que oferece bolsas de estudo para os alunos aprovados no Vestibular. Com o objetivo de promover a inclusão e facilitar o acesso ao ensino superior, o programa contempla bolsas de 100% e 50% e é direcionado a candidatos com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente até a data de publicação do Edital.

Requisitos

Para se qualificar, os interessados devem ser aprovados no Vestibular da FDSBC e, em seguida, realizar a inscrição no Promais dentro do prazo estabelecido. A renda familiar mensal per capita é o principal critério de classificação, e a análise será realizada com base nos documentos apresentados pelos candidatos.

Os candidatos que comprovarem ter cursado no mínimo duas séries do ensino médio em escola pública terão uma pontuação diferenciada por condição socioeconômica.

Bolsas e Matrícula

Além de atender aos requisitos e ser classificado, os candidatos contemplados devem ser aprovados no Vestibular e efetuar a matrícula no curso de Bacharelado em Direito oferecido pela FDSBC. As bolsas podem variar entre 100% e 50%, proporcionando um estímulo significativo para os estudantes que buscam ingressar no ensino superior.

A FDSBC, uma autarquia municipal com quase 60 anos de atividade, tem se destacado como referência no ensino jurídico no país. Com mais de 16 mil profissionais formados e atuantes em diversas áreas do Direito, a instituição oferece cursos de graduação, atualização e pós-graduação Lato Sensu.

Inscrições

Os interessados em participar do Promais podem obter mais informações e acessar o formulário de inscrição no site oficial da FDSBC: https://www.direitosbc.br/promais-ingressantes/

O formulário de inscrição direta está disponível em: https://forms.gle/zvCdqAM41aFtPBPe8 – Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail: promais@direitosbc.br