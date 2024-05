FCRB institui grupo de trabalho para elaborar Programa Abdias Nascimento: Patrimônio, Memória e Reparação

A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), autarquia vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), publicou nesta segunda-feira (27) a Portaria FCRB nº 12, que institui um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar o “Programa Abdias Nascimento: Patrimônio, Memória e Reparação”. O objetivo principal da ação é desenvolver políticas públicas voltadas à preservação e difusão de acervos pertencentes a pessoas e instituições negras, aos povos originários e a comunidades periféricas e marginalizadas.

O presidente da FCRB, Alexandre Santini, destacou a relevância da parceria com o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IpeaAfro), fundada por Abdias Nascimento, um dos maiores ativista dos direitos civis do povo negro no Brasil.

“A iniciativa é fundamental, surge dessa parceria entre a Fundação Casa de Rui Barbosa e o IpeaAfro sob a inspiração do legado de Abdias Nascimento, que não só é um dos maiores artistas intelectuais negros do Brasil do nosso tempo, político, teatrólogo, artista plástico e senador da República, mas também pelo fato dele ter constituído ao longo de sua vida um importante acervo artístico e documental, como Museu de Arte Negra”, explicou.

O grupo de trabalho será composto por 24 representantes de Ministérios e instituições públicas, além de organizações da sociedade civil, com o objetivo de construir políticas públicas de maneira compartilhada entre o Estado e a sociedade. Entre eles: Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fundação Cultural Palmares, Fundação Nacional de Artes (Funarte), Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Arquivo Nacional, Museu da República, Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (Muhcab) e Museu dos Povos Indígenas. Santini enfatizou a importância dessa articulação.

“Uma instituição pública dedicada à preservação de acervos, como é o caso da Casa de Rui Barbosa, tem um papel fundamental nessa articulação. A parceria histórica visa beneficiar os acervos comunitários presentes em territórios urbanos, periféricos e rurais, construindo políticas públicas para a preservação e difusão desses acervos das culturas de matriz africana e indígenas do Brasil.”

A primeira reunião do GT acontece nesta mesma segunda-feira (27), com um calendário que prevê a realização de um seminário internacional sobre o tema em setembro. A previsão é que até o final do ano uma minuta do programa seja apresentada ao Ministério da Cultura para instituir a política pública.

Abdias Nascimento – Abdias Nascimento (1914-2011) Considerado um dos maiores expoentes da cultura negra e dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Poeta, escritor, dramaturgo, artista visual e ativista pan-africanista, ele fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra.

Suas pinturas, largamente exibidas dentro e fora do Brasil, exploram o legado cultural africano no contexto do combate ao racismo. Professor Emérito da Universidade do Estado de Nova York, Abdias foi deputado federal, senador da República e secretário do governo do Estado do Rio de Janeiro.

Foi oficialmente indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2010.