FC Barcelona se aproxima da reta final da temporada invicto em 10 partidas

Na noite de domingo, o FC Barcelona fez uma das suas melhores performances da temporada 2023/24, derrotando o Atlético de Madrid por 3 a 0 fora de casa. O time de casa não perdia uma partida da LALIGA EA SPORTS no Estadio Cívitas Metropolitano desde janeiro de 2023, também contra o Barça, mas após 25 jogos invictos diante de seus torcedores, Los Colchoneros foram dominados por um ataque Azulgrana clínico.

Apesar do contratempo quando Andreas Christensen, que vinha se destacando nas últimas semanas, se machucou no aquecimento, o FC Barcelona entrou em campo com determinação. João Félix abriu o placar no primeiro tempo contra o clube do qual está emprestado, antes de Robert Lewandowski marcar o seu 13º gol da temporada no segundo tempo. Fermín López, que entrou no lugar do lesionado Christensen, fechou o placar para garantir três pontos ao FC Barcelona, que agora está oito pontos atrás do Real Madrid, restando nove rodadas para o fim e com ELCLASICO no horizonte.

Corrida invicta de 10 jogos do FC Barcelona

À medida que se aproximam da pausa internacional de março, o FC Barcelona está em ótima forma. Eles estão há 10 jogos invictos em todas as competições, vencendo sete e empatando três desde a derrota em casa por 5 a 3 contra o Villarreal CF.

O técnico Xavi acredita que o Barcelona precisa de uma renovação (Imagem: Divulgação)

Foi após essa derrota chocante que Xavi anunciou à imprensa que se afastaria do cargo de treinador ao final da temporada. “Quero anunciar que depois de 30 de junho, não continuarei como treinador do FC Barcelona”, afirmou após aquela partida contra o Villarreal CF. “Decidi isso alguns dias atrás, mas acho que este é o momento certo. O clube precisa de uma mudança.”

Enquanto Xavi falava sobre a necessidade de ajustes no clube na entressafra, na verdade já houve uma mudança de forma. Desde que ele fez esse anúncio, sua equipe não perdeu nenhum jogo e chegou às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2019/20. Eles também foram a melhor equipe da LALIGA EA SPORTS durante essa corrida, somando 20 pontos em 24 possíveis.

Falando sobre o que mudou, Robert Lewandowski revelou após a vitória em Madrid que: “Nas últimas duas, três ou quatro semanas, mudamos um pouco nossos treinos, adicionando mais intensidade. Fisicamente, também me sinto muito bem agora e acho que é o mesmo para meus companheiros de equipe. Queremos dar um passo à frente. Após a pausa internacional, temos uma sequência de jogos muito importante. Estaremos lutando pela LALIGA EA SPORTS e pela Liga dos Campeões. Queremos vencer, mas também jogar melhor.”

Lewandowski fez sete gols em 10 partidas (Imagem: Divulgação)

Lewandowski certamente voltou à sua melhor forma, marcando sete gols durante as últimas 10 partidas. Também houve uma melhora marcante na defesa, com o Barça conseguindo quatro jogos sem sofrer gols seguidos pela primeira vez nesta temporada da LALIGA EA SPORTS. O retorno de Marc-André ter Stegen é um fator, assim como o destaque do zagueiro de 17 anos Pau Cubarsí, que entrou na defesa e jogou como um veterano.

Este é um grupo motivado, em boa forma e começando a se encaixar na defesa e no ataque. Após a pausa internacional, o FC Barcelona terá um abril movimentado no qual buscará manter essa boa forma, em seu confronto da Liga dos Campeões contra o PSG e também no ELCLASICO no Bernabéu em 21 de abril. Se conseguirem vencer esse jogo e pressionar o Real Madrid, então os Azulgrana podem ter uma chance de reter o título da LALIGA EA SPORTS que conquistaram na temporada passada.