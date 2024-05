FC Barcelona anuncia Hansi Flick como novo técnico do clube para as duas próximas temporadas

O FC Barcelona anunciou que o alemão, Hansi Flick, antigo treinador do Bayern de Munique e da seleção alemã, assumirá o comando da equipe para a temporada 2024/25 com um contrato de dois anos.

A mudança pode marcar uma alteração na visão da equipe principal do clube, com Flick conhecido por sua filosofia mais direta, com um estilo de jogo de alta pressão, intenso e ousado. Já os torcedores do Barça estão historicamente acostumados a um jogo que prioriza o controle da posse de bola e evita transições muito marcadas.

O estilo de Hansi é firmemente focado em ganhar troféus, com o FC Barcelona tendo acabado de encerrar a temporada 2023/24 sem novos títulos. Xavi havia conquistado o título de 2022/23 da LALIGA EA SPORTS em sua primeira temporada completa no comando, mas sua equipe lutou para mostrar a mesma consistência na última campanha.

Depois de uma carreira como jogador no Bayern de Munique e no FC Köln no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, Flick iniciou sua carreira de treinador de times principais relativamente tarde. Cinco anos como técnico do 1899 Hoffenheim, então na terceira divisão, entre 2000 e 2005 foram seguidos por 14 anos em funções nos bastidores.

Em 2006, foi contratado pela Federação Alemã de Futebol para integrar a comissão técnica de Joachim Löw, e foi durante esse tempo que ele fez parte de uma das eras mais bem-sucedidas do país, alcançando a final da Euro 2008, às semifinais da Copa do Mundo de 2010 e da Euro 2012, antes de finalmente vencer a Copa do Mundo em 2014.

Ele voltou ao comando de um grande time em 2019, em um papel de alta performance, quando foi nomeado técnico interino do Bayern de Munique em novembro de 2019, após a saída do técnico croata Niko Kovac. Impulsionando um elenco talentoso liderado por Robert Lewandowski, com quem agora se reencontra na Catalunha, ele transformou uma temporada difícil, interrompida pela pandemia de COVID-19, vencendo uma tríplice coroa histórica – Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões – que se tornou um sexteto na temporada seguinte. Um jogo inesquecível se destacava nessa campanha europeia: uma vitória por 8-2 sobre seu agora novo time, o FC Barcelona, nas quartas de final, antes de uma vitória por 1-0 sobre o PSG na final.

Após a Euro 2020, que foi jogada em 2021, ele assumiu como treinador da Alemanha, substituindo seu antigo chefe Löw. Ele treinou a equipe na Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas uma apresentação decepcionante, que os viu eliminados na fase de grupos, e mais resultados mistos o levaram a deixar o cargo em setembro de 2023.

Agora, Flick está pronto para um novo desafio na LALIGA, seu primeiro fora do futebol alemão. Mas ele se reunirá com alguns rostos familiares: Lewandowski, seu artilheiro no Bayern, e nomes como Marc-André ter Stegen e İlkay Gündoğan da seleção nacional. Todos os olhos estão agora voltados para ele enquanto tenta guiar o FC Barcelona de volta à disputa por títulos.