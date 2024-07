FBN firma memorando de entendimento com a Biblioteca Nacional da República Dominicana

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN), entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), firmou memorando de entendimento com a Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), da República Dominicana. A assinatura foi realizada na sexta-feira (12/07), na abertura da conferência “Brasil y República Dominicana: Semejanzas y diferencias de dos naciones”, na sede da Biblioteca Nacional, no Centro do Rio.

Participaram da cerimônia o presidente da FBN, Marco Lucchesi, o cônsul-geral da República Dominicana no Rio de Janeiro, Roberto Enrique Rubio, e o presidente da BNPHU, Rafael Peral Romero, de forma remota, por meio de vídeo gravado.

“Aprofundar os nossos laços culturais com a América Latina é um imperativo categórico. Ampliar todas as formas de colaboração que promovam a defesa da memória e da cultura significa ampliar um tecido democrático dentro do qual nos encontramos todos, neste continente repleto de vozes e perspectivas. Nossa relação com a República Dominicana hoje se inscreve em parâmetros aquecidos e muito fraternos. Cumprimos uma tarefa histórica importante e inequívoca”, afirmou Marco Lucchesi.

“Como países latino-americanos temos uma origem semelhante, que nos permite compartilhar a nossa cultura. O memorando entre a Fundação Biblioteca Nacional e a Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña favorecerá a implementação de programas de assistência recíproca entre ambas as instituições, a criação de programas de cooperação, pesquisa, entre outras atividades dirigidas à divulgação da cultura entre nossos países”, declarou Roberto Enrique Rubio.

Após a assinatura do memorando, o diretor do Museu de História e Geografia da República Dominicana, José Guerrero, ministrou a palestra que deu título à conferência. O vídeo completo do evento pode ser acessado aqui.

Memorando

Por meio do memorando de entendimento, a FBN e a BNPHU objetivam a criação, promoção e execução de programas, projetos e atividades de cooperação, pesquisa e desenvolvimento em diferentes aspectos da ciência da informação, biblioteconomia, documentação, arquivologia, digitalização, preservação, conservação, bem como planos de formação de usuários e salvaguarda do patrimônio cultural.

As entidades também trabalharão conjuntamente no desenvolvimento de programas e atividades, intercâmbio profissional e de conhecimento presenciais e virtuais para bibliotecários, arquivistas, tradutores e disciplinas afins, nos campos da pesquisa, gestão cultural, ciência da informação e tecnologia – entre outras ações colaborativas e interinstitucionais.