‘Faz o psicotécnico’ e ‘gesso cenográfico’; veja frases dos candidatos de SP em debate

O último debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado nesta quinta-feira (3) pela TV Globo, foi marcado por ataques direcionados a Ricardo Nunes (MDB).

Após uma série de encontros com xingamentos e até episódios de violência física, o último evento entre eles teve bate-boca e um Pablo Marçal (PRTB) menos agressivo do que na maioria dos programas anteriores.

Os momentos mais tensos foram marcados pelos embates entre ele e Guilherme Boulos (PSOL). O autodenominado ex-coach afirmou que todos os adversários são de esquerda e que extremismo não pode governar São Paulo. Em contrapartida, Boulos chamou o autodenominado ex-coach de “lobo na pele de cordeiro” e fez paralelo do adversário com Suzane von Richthofen.

Confira algumas das principais frases do encontro:

EXTREMISMO

No meio do debate, Marçal afirmou que todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo são de esquerda e que o extremismo não pode governar São Paulo e se apresentou como único candidato da direita.

“Aqui, nesta bancada, temos um candidato que é extremista que é o Boulos. Você que está iludido, votando no Ricardo Nunes, todo o secretariado é de esquerda, pró-aborto. O Boulos destruiu o hino nacional falando ‘des filhes’. O extremismo não pode governar São Paulo. São Paulo é uma cidade conservadora.”

– Pablo Marçal

Terceiro bloco do debate da TV Globo

José Luiz Datena (PSDB) afirmou que o que está nos extremos “é horrível”.

“O que está nos extremos é horrível. Não sou contra a esquerda que o Lula defende, a direita que o Bolsonaro defende, mas o que está nos extremos é horrível.”

– José Luiz Datena

Terceiro bloco do debate da TV Globo

SUZANE VON RICHTHOFEN

Após a afirmação de Marçal, Guilherme Boulos chamou o influenciador de “lobo na pele do cordeiro” e fez um paralelo com Suzane von Richthofen, condenada por arquitetar o assassinato dos pais.

“Estou achando esquisito o tom que o Marçal adotou hoje. Ele tumultuou as eleições inteiras, agora quer pagar de bonzinho e bom moço. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é a mesma coisa da Suzane von Richthofen acusar alguém de assassinato”

– Guilherme Boulos

Terceiro bloco debate da TV Globo

DORIA

Boulos questionou Marçal sobre por que as pessoas indicadas para compor o secretariado de sua eventual prefeitura são as mesmas que compuseram a gestão do ex-governador João Doria. O influenciador respondeu: “Por acaso, o Doria pariu ele?”

“Por acaso ele é filho do Doria? O Doria pariu ele? As pessoas que aceitei no meu governo são justamente as pessoas que romperam com o Doria, porque ele é do governo do Ricardo Nunes. Interessante ver essa mudança sua, Guilherme. Você é um cara que vota em aumentar impostos, está prometendo coisas que não tem como cumprir. Você é o candidato socialista de iPhone e o mais rico daqui. O Lula transferiu R$ 30 milhões para você. Lula, você não quer acabar com a fome no Brasil, mas transferiu R$ 30 milhões para ele? Os candidatos estão usando seu dinheiro público e cobram meu comportamento?”

– Pablo Marçal

Terceiro bloco do debate da TV Globo

MULHERES

Boulos voltou a lembrar falas passadas de Marçal e questionou por que ele “odeia tanto as mulheres”.

“Ficou muito claro o seu desprezo pelas mulheres. A maneira como você trata as mulheres, o seu desrespeito pelas mulheres. Eu vi um vídeo seu, dizendo que as mulheres têm o crânio menor que o dos homens e que teria que quebrar para ficar menor. Queria saber por que você odeia tanto as mulheres e o que diria para as mulheres paulistanas sobre isso”

– Guilherme Boulos

Quarto bloco do debate da TV Globo

Marçal retrucou e chamou o ataque de Boulos de papo de “esquerdopata maluco”.

“[Eu diria que isso] é um papinho de esquerdopata maluco igual você, que fala isso. Eu sou casado com uma mulher, a Ana Carolina, que está aqui no debate e vira para mim e falar que eu não gosto de mulher? Quem não gosta de mulher é quem tem um boletim de ocorrência por agressão por violência doméstica [em referência a Ricardo Nunes].”

– Pablo Marçal

Quarto bloco do debate da TV Globo

PSICOTÉCNICO

Em outro embate entre Marçal e Boulos, o psolista decidiu comentar as constantes acusações feitas pelo ex-coach durante a campanha e mostrou um teste toxicológico.

“É falta de limite, de moral. Esse cara não tem ética. Para encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação porque sou um pai de família, tenho duas famílias, está aqui, fiz um exame toxicológico. Faça o seu, Marçal, faça o psicotécnico.”

– Guilherme Boulos

Debate da TV Globo

ÁFRICA

Durante o debate, o prefeito ironizou as casas que Marçal costuma dizer que financiou em uma comunidade em Angola, na África. Como mostrou uma reportagem publicada pela Folha, o projeto que Marçal se refere durante a campanha foi criado pela ONG brasileira cristã Atos, presente no país há 14 anos, e é sustentado por cerca de mil doadores. Porém, das quase 350 famílias que Marçal promete realojar com mão de obra local, mais de 300 ainda vivem em barracos de lata que chegam a 50°C durante o dia.

“Se [ele] não conseguiu fazer na África, como é que vai colocar algo de concreto na nossa cidade?”

– Ricardo Nunes

Debate da TV Globo

GESSO CENOGRÁFICO

Tabata Amaral (PSB) ironizou também o curativo de Marçal, que ainda está com o braço enfaixado após Datena ter jogado uma banqueta duas vezes em sua direção no debate da TV Cultura, no dia 15 de setembro. Ela chamou o curativo de “gesso cenográfico”.

“As mentiras estão nas pequenas coisas, esse homem está há três semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua insistindo. Quem mente do pequeno ao grande não merece nossos ouvidos”

– Tabata Amaral

Debate da TV Globo

SENTA LÁ, CLAUDIA

Após Tabata chamar atenção do gesso de Marçal e chamar o curativo de “gesso cenográfico”, o ex-coach ironizou a candidata e relembrou que seu nome é Tabata Claudia —em entrevistas, a deputada federal costuma brincar que não gosta do nome duplo.

“Cheguei aqui sendo bombardeado, esses caras me humilharam, fui agredido, a doutora Claudia aqui do lado falou que é fajuto. Ela chama Claudia, senta lá Claudia”

– Pablo Marçal

Debate da TV Globo

FOFINHO

Durante questionamento em relação a mudanças nas posições de Boulos, Tabata ironizou dizendo que todos os adversários estavam com a postura “fofinha”.

“Não tem nenhum problema achar A ou B. O que não dá é na véspera da eleição sair revendo o que pensa por uma questão eleitoral. Acho que vale também trazer como está todo mundo fofinho, apertando o olhinho, se comportando nesse debate, mas é a primeira vez que acontece, não se esqueça como foi nos últimos.”

– Tabata Amaral

Debate na TV Globo

ACABOU A TINTA

No início do debate, o prefeito Nunes foi alvo de críticas dos demais adversários. Ele afirmou que estava anotando as falas, mas que a tinta da caneta havia acabado.

“Quero aproveitar aqui para falar algumas coisas importantes que foram ditas. Estava anotando, mas acabou minha tinta de tanta anotação que eu fiz.”

– Ricardo Nunes

Debate da TV Globo

RISCO DO CRIME ORGANIZADO

Boulos voltou a associar Nunes e Marçal ao bolsonarismo e previu o risco do “crime organizado tomar conta dessa cidade”.

“A situação é grave porque São Paulo está enfrentando um risco com Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o risco do crime organizado tomar conta dessa cidade. Você imagina as milícias dominando São Paulo? Esse é o risco. Os dois são apoiados pelo Bolsonaro, que teve uma gestão tão trágica na pandemia e debochou da dor das pessoas”

– Guilherme Boulos

Debate da TV Globo

Casamento

Após ser questionado diversas vezes por Marçal sobre o boletim de ocorrência de violência doméstica registrado pela mulher, Nunes decidiu explicar o registro, de 2011, e minimizou o documento.

“Tive um problema 14 anos atrás, que eu fiquei um período separado da minha esposa, ficamos meses [separados]. Mas o nosso amor, graças a Deus, a gente está bem, estamos casados, felizes. Teve lá um desentendimento. Leia o BO, não tem nada de agressão física. Tivemos uma discussão por telefone e por mensagem. Isso eu precisava falar, porque é injusto o que ele faz. Ele é malvado, é ruim”

– Ricardo Nunes