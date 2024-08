Fati de São Bernardo oferece formação integral a 330 alunos

A Faculdade Aberta para a Terceira Idade (Fati) de São Bernardo deu início, nesta terça-feira (6/8), a mais um semestre de aulas de seu curso regular. A formação é voltada para pessoas com mais de 60 anos, tem duração de dois anos, e conta com 330 estudantes matriculados. Entre as atividades ofertadas, destaque para aulas de literatura, consciência corporal e movimento, saúde e prevenção de doenças, dança, entre outros.

A aula inaugural foi realizada no auditório da Faculdade de Direito de São Bernardo. Conforme explica a coordenadora pedagógica da Fati, Salete Valente, a Faculdade Aberta para a Terceira Idade existe há 26 anos. “Algo que me deixa emocionada é observar que temos, entre os alunos, pessoas que estão desde a primeira turma e outras que estão chegando agora. Que sejam todos muito bem-vindos”, diz.

Para o prefeito Orlando Morando, a Fati é um programa importante para a população da melhor idade. “Sabemos que a longevidade está ligada à alimentação saudável, atividade física e atividade intelectual, além, é claro, do relacionamento interpessoal. Aqui na Fati, as pessoas convivem, fazem amigos, dividem alegrias e tristezas. A Fati cumpre papel importante”, considera.

MATRÍCULAS – As inscrições para a Fati podem ser feitas até o fim de agosto na Faculdade de Direito de São Bernardo (Rua Java, 425, Jardim do Mar), às segundas, terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h, datas e horários em que ocorrem as aulas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone whatsapp 4122-2080 ou pelo e-mail [email protected]. A mensalidade custa R$ 179,50. Para a matrícula, é preciso levar xerox do RG, CPF, comprovante de endereço, três fotos tamanho 3×4, e realizar pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 147.