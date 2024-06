Fatecs recebem trabalhos para 12ª edição do Simpósio do Patrimônio

Professores e estudantes pesquisadores de temas relacionados a patrimônio, cultura, turismo e eventos podem inscrever trabalhos acadêmicos para a 12ª edição do Simpósio do Patrimônio Material e Imaterial. A submissão deve ser feita até dia 5 de agosto pela internet. O evento é realizado por meio de parceria entre as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) Itu, Jundiaí e São Paulo, além do Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) de Jundiaí, e da Universidade Paulista (Unip).

Os resumos expandidos e relatos de experiência devem seguir um dos três eixos temáticos: Patrimônio cultural e natural, gestão participativa e ativismo social; Educação patrimonial, representatividade social e pluralidade cultural; e Turismo, lazer e políticas de cidadania participativa. Confira aqui as regras para submissão dos trabalhos.

Gratuito e aberto ao público, o Simpósio será realizado nos dias 29, 30 e 31 de agosto, na Fatec Jundiaí e na Unip da cidade. Além da apresentação dos trabalhos selecionados, a programação prevê uma série de diálogos e visita técnica à Igreja Santa Clara. As inscrições para ouvintes podem ser feitas até o último dia de evento, no mesmo site.

Desde 2018, o evento faz parte da programação do Mês do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade, um programa municipal de educação patrimonial que tem o objetivo de debater resultados de pesquisas, reflexões e intervenções no âmbito da preservação do patrimônio cultural.

Serviço

12º Simpósio do Patrimônio Material e Imaterial

Local 1: Fatec Jundiaí

Endereço: Avenida União dos Ferroviários, 1.760 – Ponte de Campinas

Local 2: Unip

Endereço: Avenida Armando Giassetti, 577 – Vila Hortolândia

Data: 29, 30 e 31 de agosto

Horário: confira a programação

Submissão de trabalhos: até 5 de agosto pelo site

Inscrições e mais informações: pelo site