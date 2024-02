Fatecs publicam resultado das matrículas da segunda chamada do Vestibular

A partir das 15 horas desta quinta-feira (8), as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) divulgam o resultado do recurso aplicado para as matrículas indeferidas da segunda lista de chamada. A informação pode ser consultada no Sistema Remoto de Matrículas em que os documentos foram anexados.

Para o primeiro semestre deste ano, as Fatecs ofereceram 19.445 vagas para as unidades de todo o Estado de São Paulo. Deste total, 14.581 foram destinadas ao Vestibular e 4.864 vagas ao Provão Paulista Seriado.



São 77 unidades de graduação superior tecnológica administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que disponibilizam mais de 90 opções em cursos. Com currículos constantemente atualizados, as formações são alinhadas às atuais demandas do mercado de trabalho e acompanham as tendências tecnológicas e empresariais.

O cronograma completo do Vestibular das Fatecs pode ser consultado aqui. O detalhamento do processo seletivo está disponível na Portaria e no Manual do Candidato.