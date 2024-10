Fatecs oferecem 92 cursos no Provão Paulista

Os cursos oferecidos nas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) por meio do Provão Paulista vão além dos mais convencionais e mais procurados, como administração, direito e psicologia, por exemplo. No total, são 92 formações no ensino superior nas ofertas de cursos do Provão Paulista.

Entre as aulas disponíveis estão de agroindústria, jogos digitais, gestão da tecnologia da informação, marketing e transporte terrestre. Os cursos com mais vagas para 2025 nas Fatecs são gestão empresarial, com 450 vagas, análise e desenvolvimento de sistemas, com 412 vagas, logística, com 304 vagas, gestão de produção industrial, com 240 vagas, e agronegócio, com 178 vagas.

“Se eu não tivesse passado, provavelmente estaria trabalhando para arranjar dinheiro e estudar no ano que vem”, conta Gustavo Assunção, de 19 anos, ex-aluno da Escola Estadual Ataulpho Alves, da zona leste de SP, aprovado para o primeiro semestre do curso de transporte terrestre da Fatec Tatuapé – Victor Civita.

Gustavo diz que o Provão Paulista não só oportunizou uma vaga em uma faculdade pública, como também apresentou possibilidades de cursos que não são tão comuns no ensino superior. “Fui positivamente surpreendido com o meu curso e com as outras formações que são oferecidas aqui na Fatec. Muita gente ainda confunde as Fatecs com as Etecs e, quando passei no Provão, minha mãe achou que eu tinha sido aprovado para um curso técnico. Ela já estava feliz, mas quando expliquei que a minha aprovação era para uma faculdade pública, ela ficou ainda mais orgulhosa”, explica.

Louany Marina Pinto da Silva, de 18 anos, está entre os estudantes aprovados no Provão que ingressaram no segundo semestre de 2024 no curso de controle de obras da Fatec Victor Civita, na zona leste de SP. A estudante reconhece na iniciativa do Estado a possibilidade de realizar seus sonhos. “O meu sonho é ter uma vida estável, morar sozinha, ter minhas coisas, conquistar minhas coisas e ser feliz. Com certeza, estar na Fatec agora vai me ajudar muito, porque conhecimento é tudo e eu posso alavancar a minha carreira.” No Ensino Médio, Louany frequentou a Escola Estadual José Chediak, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo.

João Pedro Ribeiro, de 18 anos, também está matriculado no segundo semestre do curso de transporte terrestre da Fatec Tatuapé. Ex-aluno da Escola Estadual Carlos Gomes, também localizada na zona leste de SP, João Pedro mora com a mãe e a avó, lembra da festa das duas quando elas souberam que ele foi aprovado para uma faculdade pública e exalta o trabalho da escola na preparação para o Provão Paulista. “A escola era muito boa, com bons alunos e bons profissionais, que treinaram a gente para o caminho do sucesso”, reconhece.

João Pedro deixa um recado para os estudantes que farão a prova neste ano. “O meu recado para todos os estudantes de todas as comunidades, da periferia, que vêm de escolas estaduais, que sabem que a gente tem uma vida mais complicada e é mais difícil: estudem. Pode parecer meio clichê, mas estudem, porque é assim que a gente vai garantir um futuro melhor”, finaliza.

Provão Paulista

Neste ano, 378 mil estudantes matriculados na 3ª série nas escolas estaduais, Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), redes municipais e federais de São Paulo e de outros estados estão inscritos no Provão Paulista. Desde segunda-feira (07), eles podem acessar o portal do Provão Paulista, no https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/, para registrar a escolha de até oito cursos entre os que serão oferecidos no primeiro semestre de 2025. São duas opções em cada uma das universidades, USP, Unesp e Unicamp, e duas nas Fatecs.

Um novo processo de escolhas será aberto em março do ano que vem para as turmas que terão aulas iniciadas no segundo semestre. Neste caso, os estudantes poderão optar por quatro cursos nas Fatecs e quatro opções na Univesp.

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual e de outras redes públicas farão nos dias 30 e 31 de outubro o Provão Paulista Seriado 2024. A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo oferece vagas nas universidades e faculdades paulistas, possibilitando o ingresso direto no ensino superior.

Lançado em 2023, o Provão Paulista repetirá este ano o número de vagas oferecidas na primeira edição: são 15.390 oportunidades, sendo 1.500 na Universidade de São Paulo (USP), 934 na Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

“O Provão Paulista mudou o jeito que o jovem olha o Ensino Médio. O Provão é um atalho, é o sonho da universidade mais próximo do jovem. Agora, desde a 1ª série do Ensino Médio, o jovem já faz o Provão esperando uma vaga nas melhores universidades do país”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.

Confira no link a lista de cursos das Fatecs e o número de vagas no Provão Paulista de 2024 para ingresso em 2025.