Fatecs Jundiaí e Sorocaba vão oferecer curso em parceria com a Huawei

Por meio de uma parceria entre o Centro Paula Souza (CPS) e a Huawei, as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) Jundiaí e Sorocaba vão oferecer capacitação em Python para os alunos. Linguagem de programação de alto nível, com sintaxe mais simplificada e humanizada, a Python é utilizada nas mais diversas aplicações, como desenvolvimento de softwares, desktop, web, servidores e ciência de dados.

Com cerca de 32 mil alunos matriculados em cursos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a vice-diretora-superintendente do CPS, Emilena Lorenzon Bianco, avalia que as Fatecs desempenham papel crucial na formação de profissionais qualificados para o setor. “Essas unidades têm a responsabilidade de preparar estudantes para enfrentar os desafios tecnológicos e inovadores do mercado”, afirma.

“A importância dessa parceria é imensurável. Vai ter um resultado muito promissor no mercado de trabalho porque sabemos que diversas empresas vão aproveitar esses recursos humanos”, projeta o gerente de Educação e Valor Social da Huawei Brasil, Victor Montenegro.

Constituído por três módulos, com duração de cerca de 40 dias cada etapa, o cursoserá oferecido por meio do programa Huawei ICT Academy, no formato online. Serão disponibilizadas 12 mil vagas, divididas entre as Fatecs Jundiaí e Sorocaba. A parceria prevê ainda montagem de laboratórios nas duas unidades, equipados com notebooks, lousas digitais e roteadores.

No momento, profissionais do CPS estão em fase de produção do material didático e testes junto à plataforma da Huawei.

Lei de Informática

Desde que foi reconhecido como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), em 2021, o CPS se tornou apto a firmar convênios para realização de pesquisas em parceria com empresas do setor de TIC. Os acordos são viabilizados por meio do cadastro de unidades de ensino, como as Fatecs Jundiaí e Sorocaba, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), para atuarem com incentivos fiscais provenientes da Lei do Bem e, no caso da parceria com a Huawei, da Lei de Informática.

Para as empresas, investir em uma pesquisa ou desenvolvê-la junto a uma ICT resulta em benefícios fiscais. “A cada R$ 1 que as companhias investem, o retorno pode ser de até R$ 2,30”, explica o coordenador de projetos da Inova CPS Rodrigo Naves.

Na avaliação dele, esse trabalho com empresas aumenta o know how dos professores do CPS, ao mesmo tempo em que amplia oportunidades de pesquisa para os alunos das Fatecs. “Além disso, uma determinada pesquisa pode exigir a compra de um equipamento e essa máquina deve ser obrigatoriamente doada ao Paula Souza após a finalização do trabalho”, completa.

Além de Jundiaí e Sorocaba, outras 18 Fatecs foram cadastradas entre 2021 e 2023, tornando o CPS a instituição estadual com maior número de registros no MCTI. As demais unidades estão localizadas nos seguintes municípios: Campinas, Capital (Fatecs São Paulo e Zona Leste), Carapicuíba, Ferraz de Vasconcelos, Indaiatuba, Jaú, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, Sertãozinho, Taquaritinga, Taubaté e Votorantim.

“A parceria é uma oportunidade valiosa para fortalecer a relação entre as Fatecs e o setor empresarial, promovendo a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a formação de profissionais altamente qualificados. Todos saem ganhando: estudantes, empresas e a sociedade como um todo”, finaliza Emilena Lorenzon Bianco.