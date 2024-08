Fatecs de SP abrem processo seletivo para vagas remanescentes

Quem quiser ingressar em uma das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) ainda no segundo semestre de 2024 tem mais uma oportunidade. Começa nesta terça-feira (20) o período de inscrições para concorrer a vagas remanescentes nos cursos de graduação de algumas unidades. Os candidatos devem entrar em contato com a Fatec de interesse para verificar a disponibilidade de vagas – confira aqui a relação de telefones, e-mails e endereços.

Vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas ou que surgiram por desistência de estudante que ocupava uma vaga regular em determinado curso. Podem participar do processo de seleção candidatos que realizaram o Provão Paulista Seriado III em 2023 ou o Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024.

Para ter direto à solicitação, o candidato deverá ter concluído obrigatoriamente o Ensino Médio regular, Ensino Médio por meio de provas ou exames de certificação de competências ou de avaliação de jovens e adultos, o Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), possuindo histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio no ato da matrícula. O candidato não pode estar matriculado simultaneamente em outra instituição pública de ensino superior, em todo o território nacional.

A convocação para matrícula será feita por e-mail pela unidade na qual o candidato se inscreveu, em 5 de setembro. As matrículas devem ser efetivadas entre os dias 9 e 11 do mesmo mês. Mais informações na Fatec em que o candidato pretende estudar: cps.sp.gov.br/fatec/fatecs.

Confira abaixo o calendário do processo seletivo:

Inscrições: de 20 a 30 de agosto

Convocação para matrículas: 5 de setembro

Matrículas: de 9 a 11 de setembro