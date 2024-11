Fatec São Caetano participa do ‘Games for Change’ América Latina

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São Caetano do Sul – Antonio Russo participa da organização do 12º Games for Change América Latina, evento que explora o uso de jogos para conscientização social. Neste ano, o tema central é a mudança climática.

“É simplesmente incrível a oportunidade de conectar a criação de jogos de diferentes culturas e trazer para o nosso País o que há de mais inovador”, afirma a diretora da Fatec São Caetano do Sul, Adriane Monteiro Fontana.

A jornada latino-americana do Games for Change ocorrerá simultaneamente, entre sexta-feira (8) e domingo (10), no Brasil, Colômbia e México. O formato marca uma nova etapa nos 15 anos do evento, que conecta game designers, educadores, ativistas, artistas, estudantes e pesquisadores engajados no impacto social dos games e dos jogos analógicos.

“Mobilize sua comunidade, escola, organização e parceiros para um mergulho na criação de jogos que podem mudar o mundo”, comenta o professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo ou (ECA–USP) Gilson Schwartz, responsável pela coordenação do capítulo latino-americano do Games for Change.

A programação começa na sexta-feira (8) em uma game jam online com o tema Mudança Climática e Saberes Ancestrais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet.

No domingo (10) serão realizadas palestras e debates, que podem ser acompanhados presencialmente, na Cinemateca Brasileira, na Capital, ou de maneira remota. O evento é gratuito, aberto ao público, e com certificação aos participantes. Acompanhe a programação completa.

Serviço:

12º Festival Games for Change América Latina

Data: 8 a 10 de novembro de 2024

Local: Cinemateca Brasileira

Endereço: Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo

Inscrições pela internet

Mesas-redondas

13h – Abertura: Desastres Socioambientais e Crises Globais

14h – Games e Saúde Mental

15h – Crises e Design de Jogos no Capitalismo

16h – Games, Cinema e Cultura Audiovisual