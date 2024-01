Fatec Santana de Parnaíba cria monitor climático de baixo custo para hospitais

Igor Dias da Silva e Marvin Tangerino são alunos do curso superior tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Santana do Parnaíba. Mas uma das propostas de trabalho deles excedeu a sala de aula e levou a tecnologia para o ambiente hospitalar.

Sob orientação do professor Wiliam Carlos Galvão, a dupla desenvolveu um dispositivo monitor climático de baixo custo, com função de controlar automaticamente a temperatura e umidade de ambientes fechados. Temos uma explicação sobre essa necessidade de controle de temperatura e umidade em hospitais?

“Já existem monitores semelhantes no mercado, mas o nosso tem as vantagens do baixo custo e facilidade de manipulação, podendo atender diversas demandas e se adequar a necessidades específicas”, diz o professor Wiliam Carlos Galvão.

O trabalho do grupo segue, com a produção de pesquisa prática, reunindo e compilando informações relevantes sobre umidade e temperatura, que ofereçam embasamento para aferir seus resultados na saúde respiratória. Além do monitor, serão testados programas e hardwares para armazenamento de dados.

“Os próximos passos incluem aprofundamento das pesquisas e evolução do protótipo, para que funcione em ambientes maiores. O intuito é trazer o controle para um ambiente remoto, como um aplicativo ou sistema em nuvem, para que a monitoração seja realizada de qualquer lugar”, explica.

O potencial de uso é imenso, uma vez que os eventos climáticos adversos estão cada vez mais frequentes, com temperaturas extremas e ar seco. Com a evolução do monitor, podemos promover a ligação automática de um umidificador, por exemplo, bem como acionar à distância o ar-condicionado, quando necessário