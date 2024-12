Fatec Pompeia implanta curso inédito de Sistemas Inteligentes

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Pompeia, localizada na Região de Marília, amplia as opções de formação profissional qualificada ao ofertar, pela primeira vez no Centro Paula Souza (CPS), o curso superior tecnológico em Sistemas Inteligentes. Com 40 vagas no período noturno, a graduação gratuita está disponível no Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2025 e visa atender às demandas do mercado de tecnologia. Os interessados em participar do processo seletivo podem fazer a inscrição até quinta-feira (12) pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

A formação prepara o estudante para desenvolver e implementar soluções tecnológicas que integram inteligência artificial, computação em nuvem, bioinformática, visão computacional e sistemas cyber físicos. Em três anos de curso, o aluno aprenderá a projetar sistemas inteligentes, desde a concepção até a implantação, utilizando linguagens de programação como Java, Python e Javascript, além de explorar bancos de dados relacionais a NoSQL e sistemas embarcados.

A graduação inédita também enfatiza habilidades de liderança, empreendedorismo e trabalho em equipe, por meio de metodologias ágeis, capacitando o profissional a atuar em grupos multidisciplinares e a gerenciar projetos que conectam o mundo físico ao digital.

Áreas de atuação

O mercado de trabalho para o tecnólogo em Sistemas Inteligentes é diversificado, com opção de atuação em empresas de tecnologia, logística, saúde e inovação industrial, planejando e desenvolvendo sistemas computacionais complexos. As atividades incluem:

Integração de software e hardware em soluções de internet das coisas (IoT);

Desenvolvimento de aplicações baseadas em inteligência artificial e computação em nuvem;

Implementação de sistemas com realidade virtual e aumentada;

Gerenciamento de equipes e projetos tecnológicos;

Consultoria e perícia técnica em sistemas inteligentes.

Novos mercados

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, anunciou a implantação do curso durante o evento de celebração dos 15 anos da Fatec Pompeia, em 10 de outubro. Na oportunidade, ele ressaltou que o domínio do conhecimento nesse campo de estudo tem potencial de gerar novos empregos e negócios, impactando toda a cadeia produtiva.

“A formação de profissionais para atuar com tecnologias da área de Sistemas Inteligentes torna-se um diferencial para o País, tanto para os jovens, que terão grandes oportunidades profissionais, quanto para as empresas, pois abrirão novos mercados por meio da inovação tecnológica”, explica Vahan.

Vestibular das Fatecs

As inscrições para o processo seletivo das Fatecs do primeiro semestre de 2025 estão abertas até a próxima quinta-feira (12), às 15 horas, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A prova será aplicada no dia 12 de janeiro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 60.

Ao todo, o processo seletivo oferece 15.103 vagas, distribuídas entre 97 cursos superiores de tecnologia gratuitos, presenciais e online, em unidades de todas as regiões do Estado de São Paulo.

Candidatos interessados em uma vaga para o curso de Sistemas Inteligentes, ou qualquer outra opção de graduação das Fatecs, devem ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, com comprovação da conclusão no ato da matrícula.