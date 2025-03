Fatec participa de projeto de sustentabilidade em Itapetininga

Vivian Marques formou-se em Agronegócio, na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itapetininga, em 2015, com um sonho na cabeça. Ela idealizava um espaço de inclusão social, unindo cultura, coletividade e sustentabilidade. Em 2022, fundou a Associação Municipal de Educação e Inclusão para Promoção da Autonomia e Sustentabilidade (Ameipas), na Vila Sotemo, em Itapetininga. Em pouco tempo se uniu à também ex-fatecana Jessica Menezes, hoje membro da associação

Com 5 mil metros quadrados, o terreno foi cedido pela prefeitura. Mas tudo que há no local é fruto das mãos destas mulheres, com verba arrecadada por doações: a sede, construída em pau a pique, o parquinho e as áreas cobertas para oficinas culturais.

“Participamos de cada detalhes do processo para garantir que seja uma construção sustentável. De trançar madeiras até a fabricação de tintas naturais, tudo feito em conceito de bioconstrução”, conta Vivian.

Agrofloresta

Mas o espaço merecia mais. Vivian voltou à Fatec Itapetininga em busca de apoio. Encontrou os braços abertos do professor Ademir Diniz Neves e seus alunos. Eles deram início ao desenvolvimento no local de um projeto de agrofloresta e um sistema de produção alimentar sustentável, sem agrotóxicos, para que possam ser implementados o quanto antes.

“O período na faculdade deve se basear no tripé de ensino, pesquisa e extensão. Não basta transferir o conhecimento técnico e acadêmico aos alunos, é necessário mostrar caminhos e áreas de atuação”, comentou o professor Ademir.

Além da contribuição para a agrofloresta, a Fatec fortalece a proposta pedagógica do projeto, permitindo que os alunos apliquem conhecimentos teóricos na prática, ao mesmo tempo em que impulsionam a sustentabilidade local.

“Além de colocar em prática o que aprendeu, o estudante tem a oportunidade de compreender as necessidades locais e trazer benefícios diretos para a sua comunidade” disse o professor. “Um processo em que todos ganham”.