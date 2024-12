Fatec participa de exposição de presépios inspirada no Círio de Nazaré

Maquetes reproduzindo a cena do nascimento de Jesus Cristo são tradição na cultura cristã em diversas partes do mundo e não é diferente no Brasil. Imagens do recém-nascido numa manjedoura, acompanhado por Maria, José, reis magos e outras figuras estão presentes nas casas de milhões brasileiros nesta época do ano para celebrar o Natal.

Em Jundiaí, por exemplo, três alunas da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) participam da Exposição de Presépios, que integra o Circuito Natal Luz 2024, da Prefeitura de Jundiaí. A mostra está aberta ao público gratuitamente, até 6 de janeiro de 2025, no Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão.

As estudantes do curso superior de tecnologia em Eventos, Cristina José, Erika Sena e Rosemary Bueno, sob orientação da professora Adriana Perroni Ballerini, montaram um presépio inspiradas na obra Procissão e Nossa Senhora na Berlinda do artesão Valdeli Costa Alves, natural do Pará.

“O presépio conta com esculturas criadas em miriti, a ‘palmeira santa da Amazônia’, uma matéria-prima sustentável”, explica Rosemary. “A peça homenageia o Círio de Nazaré, evento conhecido como o ‘Natal dos paraenses’. É uma celebração que reúne fiéis em uma imensa procissão que transforma Belém do Pará em um símbolo de esperança e espiritualidade”, acrescenta.

Considerada uma das maiores festas religiosas do mundo, o Círio de Nazaré ocorre todos os anos na capital paraense, no segundo domingo de outubro. Em 2024, a procissão reuniu mais de 2 milhões de pessoas, segundo o Ministério do Turismo.

“A Fatec Jundiaí incentiva a promoção e a valorização das tradições, compartilhando com o público a beleza de um dos maiores patrimônios culturais do Brasil”, afirma a orientadora do projeto, professora Adriana.

Serviço

Exposição de Presépios

Local: Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão

Endereço: rua Barão de Jundiaí, 762 – Centro

Data: até 6 de janeiro de 2025

Horários: de segunda a sexta-feira, das 10 às 21 horas, e sábados e domingos, das 10 às 17 horas

Mais informações: (11) 4521-6259