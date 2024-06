Fatec Ivaiporã passa a oferecer curso de Medicina com nota máxima do MEC

A Fatec Ivaiporã, Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, que forma profissionais em mais de 15 áreas de atuação e abrange cerca de 19 municípios paranaenses, está lançando o curso de Medicina. As inscrições para o vestibular já estão abertas e as aulas têm previsão de início em 10 de julho.

Trata-se da única instituição de ensino em todo Vale do Ivaí que ofertará o curso, uma novidade que deve contribuir para o desenvolvimento de toda a região e ser mais uma opção de qualidade para quem busca formação na área da saúde.

A coordenação será do Dr. Bruno Maschio, mestre pela Universidade Estadual de Maringá, com área de atuação em Cirurgia Capilar e Medicina Integrativa e especializações complementares, como Tricologia e Terapias Capilares, Pneumologia e Tisiologia e Docência na Educação Superior em Saúde.

Segundo Fábio Costa, mantenedor e diretor geral da Fatec, o curso de Medicina foi avaliado com nota máxima do MEC, combinando projeto pedagógico inovador, infraestrutura de altíssima qualidade, professores titulados e ensino prático desde o 1º período. “Os alunos aprenderão com mestres e doutores renomados e terão acesso às mais modernas instalações e tecnologias de ponta. Além disso, investimos muito na formação dos professores, preparando o corpo docente da região”.

Ele destaca que o curso trabalhará em parceria com hospitais e clínicas para garantir o melhor treinamento prático. “Além disso, oferecemos uma formação humanista e ética, focada no cuidado integral do paciente”, detalha.

Fábio ainda explica que o curso de Medicina na Fatec Ivaiporã foi algo muito sonhado. “Desde 2014, quando eu e minha esposa Mara chegamos na região, queríamos abrir esse curso, mas sabíamos que havia uma questão burocrática e que poderia levar um tempo. Na época, optamos por investir em cursos da área da saúde e passamos a oferecer Enfermagem, Psicologia, Biomedicina e Fisioterapia. Em 2021, pedimos a judicialização do curso de Medicina e agora fomos agraciados com a decisão judicial”, declara.

A Fatec Ivaiporã conta com uma infraestrutura moderna e laboratórios com os mais modernos equipamentos em todo o Vale do Ivaí. “Priorizamos a prática e a experiência dos nossos acadêmicos em todos os cursos. Também priorizamos o atendimento à comunidade externa, oferecendo serviços de qualidade através da Clínica de Psicologia, do Ambulatório de Feridas e do Núcleo de Práticas Jurídicas”, diz Fábio.

De acordo com o diretor geral da Fatec, a abertura do curso de Medicina deve movimentar toda a cidade de Ivaiporã e região do Vale do Ivaí. “Atualmente já recebemos alunos de diversos municípios e, com o curso de Medicina, devemos ser mais uma alternativa em âmbito nacional. Acreditamos que poderemos atender toda a demanda regional, levando prosperidade econômica e social para o entorno”, avalia.

O curso de Medicina da Fatec Ivaiporã tem 120 vagas anuais e será realizado em período integral, com aulas às manhãs e tardes e, eventualmente, aos sábados. “A carga horária é intensa e tem ênfase maior na prática desde o início, pois acreditamos que os alunos precisam ser introduzidos à rede de saúde local e regional. Outra informação importante é que haverá possibilidade de desconto no valor da mensalidade, de acordo com a nota no ENEM ou desempenho na nota da prova de vestibular”, finaliza.

Serviço:

Fatec Ivaiporã

https://fatecivaipora.com.br/ e www.medfatecivp.com.br

Avenida Brasil, 45 – Centro Ivaiporã (PR)

(43)99660-0220 (Vestibular)

Sobre a Fatec Ivaiporã

Focada na formação de seus alunos em mais de 15 áreas de atuação e mais de 19 municípios, a FATEC Ivaiporã oferece ensino de qualidade, com professores titulados, utilizando metodologias ativas como práticas de ensino, onde a teoria é atrelada a prática desde os primeiros períodos dos cursos, através de sua infraestrutura moderna, com laboratórios equipados, sendo destaque, em todo Vale do Ivaí. Na Pós-Graduação, tem um time de mais de 700 colaboradores e professores, focando na missão de levar conhecimento ao mundo, transformando pessoas através dele e gerando agentes de transformação.